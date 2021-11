Queen Sugar d’Ava DuVernay se termine avec la saison 7

Préparez-vous pour une fin douce.

Le mardi 16 novembre, E! News a appris que Queen Sugar devrait se terminer après sa saison sept en 2022. Cette nouvelle arrive juste avant la finale de la saison six du drame bien-aimé, qui sera diffusée ce soir, le 16 novembre.

La série d’Ava DuVernay et d’Oprah Winfrey Network a fait ses débuts en 2016 et a été applaudie pour sa représentation puissante d’une famille noire dans le Grand Sud. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, Queen Sugar suit trois frères et sœurs qui réclament un héritage de leur père récemment décédé – une ferme de canne à sucre de 800 acres en Louisiane.

À la fin de Queen Sugar, DuVernay a déclaré dans un communiqué: « Écrire et produire sept saisons d’un drame moderne centré sur une famille noire est un acte radical dans notre industrie et un triomphe qui a largement dépassé tous mes espoirs. Maintenant Je suis convaincu que l’histoire, qui a commencé comme le lever du soleil d’une suggestion de Oprah Winfrey), est prêt pour son coucher de soleil comme un rêve pleinement réalisé. »