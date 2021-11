Queen : Une nuit à l’opéra – Derrière les albums

La tournée britannique pour soutenir la sortie de Pure crise cardiaque a débuté à l’automne 1974, et après avoir parcouru l’Europe et l’Amérique, il s’est terminé au Budokan de Tokyo, au Japon, le 1er mai 1975. Entre le retour du groupe et le début d’une autre tournée au Royaume-Uni le 14 novembre 1975, reine a enregistré l’album qui les transformerait de grandes stars en superstars. Le travail sur le quatrième album de Queen, un autre co-produit par le groupe avec Roy Thomas Baker, a commencé en août 1975, et il n’a été terminé que peu de temps avant la date d’ouverture de leur tournée à l’Empire Theatre de Liverpool le 14 novembre. Une nuit à l’opéra , comme nous le savons tous maintenant, est un chef-d’œuvre. Tout, de son titre (emprunté au film The Marx Brothers 1935) à la musique, l’illustration de l’album et toute la pompe et les circonstances de l’ensemble est majestueux.

John, Roger, Brian et Freddie a pris des vacances bien méritées avant que le travail sur le nouveau projet ne commence sérieusement avec une session d’écriture et de jeu de trois semaines dans une maison louée du Herefordshire. Ils ont ensuite décampé une fois de plus sur les Marches galloises jusqu’à Rockfield. Le groupe a ensuite travaillé dans cinq autres studios (Roundhouse, Sarm East, Scorpio, Lansdowne et Olympic) dans leur quête de perfection et, ce faisant, leur propre confiance en eux était pleinement justifiée.

Les 12 morceaux qui composent A Night At The Opera ont confortablement dépassé la barre des 43 minutes, et comme son prédécesseur, le séquençage de ce disque crée sa propre dynamique. C’est un album qui doit être écouté dans son intégralité plutôt qu’à travers l’imprévisibilité de la lecture aléatoire et du shuffle.

Queen a tiré le meilleur parti des configurations de 24 pistes que Baker a apportées à la table, et avec l’ingénieur, le regretté Mike Stone, qui est malheureusement décédé en 2002, ils ont collectivement créé un excellent disque. Il s’ouvre sur « Death On Two Legs (Dedicated To…) », une lettre ouverte à peine voilée et acerbe à un contact homme d’affaires, qui a en fait reçu sa touche finale juste avant sa sortie. C’est l’une des paroles les plus tranchantes de Freddie, si vicieuse que Brian May n’était même pas ravi d’avoir à chanter les mots.

« Lazing On A Sunday Afternoon » de Freddie a continué à mettre en valeur ses talents de pianiste et sa confiance croissante aux claviers a contribué à rendre l’ensemble de l’album tellement meilleur. Il s’ensuit une transition soignée dans « I’m In Love With My Car » de Roger Taylor, un hymne à la vitesse et à la fixation automatique qui servirait un jour de fond sonore à une publicité télévisée pour Jaguar, tout en s’offrant comme un amour sérieux. chanson. Il a également été utilisé comme face B de « Bohemian Rhapsody », mais seulement après que Roger se serait enfermé dans un placard des Sarm Studios jusqu’à ce que les autres acceptent en riant.

Un nouveau terrain est franchi par « You’re My Best Friend » de John Deacon, qui en 1976 est devenu la première composition de l’éminent bassiste à sortir en tant que single Queen, et un succès en plus. Très bien le bébé de John, il fournit même l’orgue Wurlitzer.

« 39 » de Brian May est sa première composition à apparaître sur cet album et c’est un numéro de science-fiction venu de l’espace qui rappelle son intérêt appris pour l’astrophysique et l’astronomie en général. Compte tenu de l’arrangement étrange de skiffle de la chanson, Brian a demandé à Deacon de jouer de la contrebasse, et le numéro a été inclus dans la set-list de Queen en 1976, devenant instantanément un favori du public.

« Sweet Lady » de Brian a accentué la diversité presque volontaire de Queen à ce stade de leur carrière, avec sa section rythmique live et son rock thrash fortement distordu en ¾ temps. « Seaside Rendezvous » de Mercury est un autre morceau qui montre l’inventivité du groupe, puisque Freddie et Roger fournissent une section de bois interprétée uniquement par leurs voix, ainsi qu’une séquence de claquettes qu’ils ont interprétée sur la table de mixage avec des dés à coudre sur leurs doigts.

La deuxième face de A Night At The Opera commence par le long morceau de Brian, « The Prophet’s Song », qui a été inspiré, si c’est le mot juste, quand il était fiévreux d’hépatite pendant les séances de Sheer Heart Attack. Un morceau lourd et morose, « The Prophet’s Song » était la pièce maîtresse idéale pour la prochaine tournée. Son atmosphère biblique étant accentuée par l’utilisation par le guitariste du toy koto, un instrument à cordes traditionnel japonais plus généralement associé à la musique classique expérimentale.

« Love Of My Life » souvent repris de Freddie (écrit pour sa petite amie Mary Austin) est une très belle ballade, agrémentée de la harpe de May, des cymbales délicates de Roger et de la guitare acoustique prédominante Gibson Hummingbird – achetée par hasard par Brian au Japon le printemps précédent.

« Good Company » de Brian est l’une de ses sages pièces familiales – une chanson pleine de valeurs sonores et de réflexion mûre. Enregistrés avec le ukulélé et son fidèle Red Special à portée de main, leur chevauchement imite une sensation traditionnelle du groupe de jazz Dixieland; le récit poignant a une torsion dans le conte.

Et donc au colossal, le monumental (les adjectifs peuvent à peine rendre justice à cette chanson), « Bohemian Rhapsody ». Composée en six sections, principalement par Mercury dans sa maison de Holland Park, cette chanson a divisé l’opinion même au sein des rangs. Ils ne pouvaient sûrement pas s’attendre à s’en tirer comme ça ? Mercure était certain de ses mérites, mais révélait rarement beaucoup concernant la structure lyrique et les références à l’opéra classique, aux voyants de l’Ancien Testament et aux personnages principaux Scaramouche et Galilée.

Si on le pressait, Freddie dirait : « C’est une de ces chansons qui a un côté fantastique. Je pense que les gens devraient simplement l’écouter, y réfléchir, puis se faire leur propre opinion sur ce qu’il leur dit… « Bohemian Rhapsody » n’est pas venu de nulle part. J’ai fait quelques recherches même si c’était ironique et simulé d’opéra. Pourquoi pas? »

Mais s’il a gardé son raisonnement privé, la réponse du public a été incroyable, surtout lorsqu’il a astucieusement donné une cassette de pré-sortie à un ami DJ, Kenny Everett, avec un clin d’œil : « Mais vous n’êtes pas autorisé à la jouer à l’antenne dans son intégralité. . » Naturellement, Everett a ignoré cette demande, comme Mercury savait qu’il le ferait, et l’a jouée quatorze fois en deux jours. Le panoramique, la couche sur la couche de voix, les gongs et les tympans – l’enfer, le propre chutzpah d’opéra du groupe – c’est l’une de ces chansons que tout le monde connaît, mais qui une fois réécoutée, même avec le recul, déconcerte et ravit toujours.

Ironiquement, avant de le sortir en single, un cadre supérieur d’EMI était convaincu qu’il était trop long et il a essayé de convaincre le groupe qu’il devait être édité s’il voulait avoir une chance d’obtenir des passages à la radio.

Mélangeant le glorieusement ampoulé avec le doux et simple, le solo de guitare de May est à coup sûr sur l’argent. « Bohemian Rhapsody » était vraiment « le truc de Freddie » et aussi son tour de force, contenant des éléments de travaux en cours d’entreprises antérieures.

Comme si la chanson n’était pas assez visuelle, elle était accompagnée d’une vidéo révolutionnaire, et alors qu’on disait qu’il s’agissait du single le plus cher construit à ce moment-là, il a récupéré en totalité, et plus encore.

Et ce n’était pas la fin de l’affaire, et il n’y avait qu’une seule façon de la suivre. Une revisite de l’arrangement de May de l’hymne national, « God Save The Queen » (cela n’est sûrement pas passé inaperçu dans Pistolets sexuels cercles non plus); c’était quelque chose qu’ils utilisaient comme finale de tournée depuis un certain temps. Instrumental, multicouche et étrangement touchant, May réaliserait une sorte d’ambition à vie de nombreuses années plus tard lorsqu’il l’a interprété depuis le toit du palais de Buckingham pour le jubilé de la reine en 2002 ; c’était aussi une sorte d’hommage à Jimi HendrixLa version Woodstock de « The Star-Spangled Banner ».

Et donc l’album est sorti le 21 novembre 1975, et par conséquent, Christmas appartenait à Queen. La tournée à guichets fermés qui avait commencé une semaine avant la sortie de l’album a culminé avec un concert du réveillon de Noël à Hammersmith Odeon qui a été filmé et diffusé par la BBC sur The Old Grey Whistle Test. Leur tournée nord-américaine a débuté la quatrième semaine de janvier et cela s’est également avéré être un triomphe. A Night At The Opera s’est hissé à la 4e place du palmarès des albums Billboard et « Bohemian Rhapsody » est devenu le premier single du groupe dans le top 10 du Hot 100 pendant que Queen était en tournée aux États-Unis.

Après l’entrée de A Night At The Opera dans les charts britanniques le 15 décembre 1975, il y avait beaucoup de bas de Noël remplis de l’album, et deux jours après Noël, le 27 décembre, il était en tête des charts. Il y est resté pendant les vacances du Nouvel An avant d’être remplacé par Greatest Hits de Perry Como pendant une semaine. Cependant, la hausse des ventes a été si forte que Queen est revenue à la première place pendant encore deux semaines. Pendant ce temps, « Bohemian Rhapsody » était au n ° 1 du classement des singles au Royaume-Uni pendant neuf semaines, à partir du 29 novembre et jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Comme nous le savons tous maintenant, il reviendra plus tard à la première place à un moment beaucoup moins heureux.

