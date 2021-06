Queen : Une sorte de magie – Derrière les albums

reineLe 12e album de A Kind Of Magic est sorti en 1986 lors d’une renaissance du rock progressif, avec à la fois Genèse et leur ancien chanteur Peter Gabriel aspirant aux sommets de MM. May, Mercury, Deacon et Taylor étaient ravis de revenir au sommet du palmarès britannique avec une balle à double revêtement platine.

Queen, ayant survécu pendant plus d’une décennie à la pointe de l’activité, était maintenant trop rusée pour se soucier de savoir si elles étaient à la mode ou non. C’est leur apparition au concert Live Aid organisé au stade de Wembley qui leur a conféré le statut de trésor national, les exposant à un public en dehors de leur base de fans traditionnelle. Freddie Mercury était désireux de capitaliser sur le moment et avec le groupe hors de la route, ayant terminé Les travaux en tournée, ils se sont réunis aux Musicland Studios de Munich en septembre 1985 pour ramasser les gourdins.

A Kind Of Magic a un arrière-plan conceptuel puisqu’il s’agissait de la bande originale non officielle de Highlander, le film réalisé par l’Australien Russell Mulcahy. Le film est sorti quelques mois plus tôt que l’album, qui comportait plusieurs chansons accompagnant l’action et une, “Princes Of The Universe”, qui est la chanson thème.

Le morceau d’ouverture, « One Vision », est strictement une composition de Roger Taylor (bien que créditée à l’ensemble du groupe) avec des voix déformées, parfois à l’envers, de la batterie électronique et des paroles vaguement inspirées du discours « I have a dream… » de Martin Luther King. Une version remixée du morceau est apparue sur la face B du single, sortie six bons mois avant l’éventuel LP.

Avec le groupe, Reinhold Mack et David Richards, qui partageaient les tâches de production, ont décidé d’utiliser la technologie numérique émergente, bien que cela n’ait guère accéléré le processus car Magic est arrivé lentement et ne serait terminé qu’en avril 1986, date à laquelle ils sont passés de Munich à Mountain Studios, Montreux et les célèbres Townhouse Studios de Londres. Une fois terminé, c’est devenu le premier album de Queen sur disque compact.

“A Kind Of Magic” est également arrivé en single avant l’album parent et a montré que Roger Taylor était sur une séquence chaude. L’une des chansons les plus connues et les plus appréciées du groupe, la version du film est assez différente de celle qui apparaît sur le disque. Sa mélodie pop conviviale, alliée à un arrangement typiquement robuste de Mercury, lui a assuré la troisième place au Royaume-Uni et le top 10 à peu près partout ailleurs en Europe.

La chanson a été modifiée par Freddie pour mettre l’accent sur la bête commerciale à l’intérieur. Roger, ainsi que le musicien de session et arrangeur polyvalent Spike Edney, ont ajouté des claviers. Le mix vinyle 12″ est plus long que l’album ou la version 7″ et est comparable aux versions live de ce classique éternel, avec son refrain idéal et sa dynamique de ver d’oreille.

“One Year Of Love” de John Deacon comprend un arrangement de cordes, un solo de saxophone alto de Steve Gregory (mais pas de guitare solo) et un bon synthé Yamaha du bassiste. C’était l’une des chansons les plus inhabituelles du canon de la reine à ce moment-là.

Le “Pain Is So Close To Pleasure” à la Motown glisse sur le falsetto de Mercury avec son co-auteur, Deacon, fournissant la plupart des autres ingrédients, tels que l’échantillonneur, le synthé, la programmation de batterie et la guitare rythmique mélodieuse. Il a été remixé pour le marché allemand et néerlandais et encore une fois la version 12″ est plus longue.

“Friends Will Be Friends” est un hymne au piano ballade et rock qui met en valeur le meilleur de la flamboyance de Freddie et de la production simpatico et lisse de Mack. Cela mène naturellement au moment charnière de Brian, “Qui veut aimer pour toujours”, qui est utilisé pendant l’un des moments les plus poignants du film. Souvent couvert, ce point culminant, bien qu’à peine moulé dans le moule de l’écoute facile, montre que Brian et le groupe étaient désormais habiles à écrire un brief, tout en maintenant leur intégrité.

“Gimme The Prize (Kurgan’s Theme)” de Brian, un duo entre le guitariste et Freddie, est le morceau le plus soucieux de la bande-son de l’album, en grande partie à cause de l’orchestration de Michael Kamen, bien qu’il ait également reçu une orientation métal en mai.

“Don’t Lose Your Head” de Roger est des plus éclectiques et on pourrait affirmer que la diversité du matériel sur Magic l’empêche de sonner totalement cohérent. Joan Armatrading est la chanteuse invitée ici et Spike Edney ajoute les claviers.

Après un extrait taquin de “Theme From New York, New York”, Queen clôture l’édition vinyle avec “Princes Of The Universe”, un morceau de heavy metal dur qui est le seul morceau ici à être crédité uniquement à Mercury et est en quelque sorte un retour au son glam plus ancien avec des paroles percutantes et une bête brutale d’un solo de guitare.

Favorablement reçu à sa sortie en 1986, cet album a également fait des merveilles pour les ventes de lecteurs CD car le disque compact comprend trois titres supplémentaires : « A Kind Of « A Kind Of Magic », « Friends Will Be Friends Will Be Friends » et « Forever », la version pour piano de « Who Wants To Live Forever », avec un accompagnement orchestral supplémentaire. Ajoutant plus de douze minutes au LP, ces trois morceaux ont été jalousement regardés par ceux qui n’avaient pas les machines appropriées. De manière frustrante, Queen n’a pas choisi d’inclure leur excellente version de “Theme From New York, New York”.

Cinq jours après sa sortie, Queen était de retour sur la route en Suède pour la virée magique, y compris des spectacles de stade mémorables à Wembley, Maine Road, Rayo Vallecano et, surtout, Knebworth Park, où environ 200 000 personnes ont dépassé le million de spectateurs. avec chaque concert vendu tout de suite.

Mais ce succès serait tempéré une fois que la nouvelle de la maladie de Freddie commencerait à tomber. La tournée Magic était la dernière fois qu’il est apparu sur scène avec les autres. Ceci étant Mercure, ils sont certainement sortis en trombe. Ceux qui ont assisté à Knebworth ne l’auraient pas su, mais c’était certainement un privilège d’avoir été là dans la nuit du 9 août 1986. C’est une date indélébile dans l’âme de tout vrai fan de Queen.

Queen a ensuite pris un congé considérable et a également rompu son partenariat avec Rheinhold Mack et la connexion avec Munich. La prochaine fois, la magie serait remplacée par le miracle.