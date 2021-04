Queen «veut qu’Harry retourne» à Los Angeles avant son 95e anniversaire – Elle «ne peut plus supporter» le drame | Royal | Nouvelles

Il y a de plus en plus de spéculations sur la question de savoir si le prince Harry restera au Royaume-Uni pour le 95e anniversaire de la reine mercredi ou retournera à Los Angeles avec sa femme enceinte, Meghan Markle. Le duc de Sussex est arrivé le dimanche avant les funérailles et s’était auto-isolé dans l’ancienne maison du couple, Frogmore Cottage, à Windsor. C’était la première fois que le duc rencontrait sa famille depuis l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey, qui a été diffusée le mois dernier, et il a été vu en train de discuter avec William et Kate après le service.

S’exprimant dans l’émission matinale australienne Sunrise, l’animateur David Koch a déclaré: «Le prince Harry envisagerait de rester au Royaume-Uni pour le 95e anniversaire de la reine cette semaine.

“Il est maintenant confronté au dilemme de retourner être avec sa femme très enceinte, Meghan ou de passer plus de temps à réparer sa relation avec les membres de la famille royale.”

Le présentateur de télévision Matt Shirvington a déclaré: “Pour le bien de la famille royale et de l’harmonie, restez simplement là Harry! Juste quelques jours de plus.”

La journaliste Louise Roberts a ajouté: “Mais est-ce ce que veut la reine? At-elle le ventre pour plus de discussion à ce sujet? Peut-être qu’elle veut qu’il aille.”

LIRE LA SUITE: Le prince Harry et Meghan Markle seront “ abandonnés ” par Charles

La reine est sur le point de célébrer le premier anniversaire de son règne sans son mari, alors que la famille royale observe une autre semaine de deuil après la mort du duc d’Édimbourg.

La reine aura 95 ans mercredi, quatre jours après le service funèbre de Philip dans la chapelle St George du château de Windsor.

Dans ce qui aurait été une semaine spéciale avec de nombreuses occasions de célébration, les événements seront atténués pour refléter une période de deuil pour la famille.

La reine séjourne à Windsor avec environ 20 membres du personnel, surnommés HMS Bubble.

Le chant de célébration a lieu en son honneur le jour de son véritable anniversaire – le 21 avril – chaque année depuis 2007.

Il n’y a pas eu non plus de salutations d’anniversaire après que la reine ait décidé que la démonstration de la puissance de feu militaire ne serait pas «appropriée» à l’époque.

Son anniversaire officiel est célébré en juin et est généralement marqué par le défilé annuel Trooping the Color, bien que cela ne se poursuive pas sous sa forme traditionnelle pendant une deuxième année en raison de la pandémie.

Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré que des options pour un défilé dans le quadrilatère du château de Windsor étaient à l’étude.