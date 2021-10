Queen veut rester «visible» alors qu’elle respecte les engagements royaux | Royale | Nouvelles

Malgré l’annulation de ses engagements en personne pour les deux prochaines semaines en raison d’une maladie, la reine a déclaré sa « ferme intention » d’assister au service du dimanche du Souvenir au cénotaphe le 14 novembre. Un commentateur royal a affirmé que l’homme de 95 ans monarque souhaite être « gardé visible » afin d’éviter les spéculations selon lesquelles elle est « infirme » ou incapable d’exercer ses fonctions royales. Elle repose actuellement au château de Windsor tandis que d’autres membres de la famille royale effectuent des engagements en son nom.

Le commentateur Neil Sean a déclaré : « Avec Sa Majesté la Reine, les gens ont besoin de voir leur monarque et un peu comme la reine Victoria avant elle, elle réalise la valeur de la publicité.

« Maintenant, Sa Gracieuse Majesté la Reine a demandé à tous ses courtisans de s’assurer qu’elle reste visible et par là, elle veut dire vue, car elle ne veut pas que les gens spéculent qu’elle est infirme, qu’elle ne se lève pas, qu’elle ne fait rien.

« Elle est très occupée par des tâches légères, elle reçoit toujours les boîtes du gouvernement quotidiennement.

« Elle y travaille et comme nous l’avons vu, elle est occupée à planifier des réunions Zoom en tête-à-tête. »

Dans leur dernière déclaration du 29 octobre, Buckingham Palace a déclaré: « Suite à leur récent conseil selon lequel la reine devrait se reposer pendant quelques jours, les médecins de Sa Majesté lui ont conseillé de continuer à se reposer pendant au moins les deux prochaines semaines.

« Les médecins ont indiqué que Sa Majesté peut continuer à effectuer des tâches légères et de bureau pendant cette période, y compris certaines audiences virtuelles, mais n’effectuer aucune visite officielle. »

Ils ont déclaré que Sa Majesté « regrette » de ne pas pouvoir assister au Festival du Souvenir, qui doit avoir lieu le 13 novembre.

L’événement est organisé par la Royal British Legion au Royal Albert Hall, avec des membres des forces armées britanniques et du Commonwealth se réunissant pour des performances musicales et des lectures à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au cours des deux guerres mondiales et des conflits ultérieurs.

Mercredi, le palais a annoncé qu’elle avait accepté un avis médical pour rester à Windsor et s’adresserait plutôt aux délégués rassemblés via un message vidéo enregistré.

Le prince Charles et le prince William, qui sont tous deux des militants écologistes de renom, devraient participer à l’événement du 1er au 5 novembre et prononceront des discours liminaires. Leurs deux épouses, Camilla et Kate, devraient également être présentes.

Pendant ce temps, la reine a continué à mener des engagements virtuels, malgré sa maladie. Jeudi, elle a décerné à David Constantine le Queen’s Poetry Award et elle a parlé au chancelier Rishi Sunak avant l’annonce de son budget mercredi.

Sa Majesté est d’abord tombée malade le 20 octobre et a été contrainte d’annuler une tournée de deux jours en Irlande du Nord. Au cours des dernières semaines, elle avait été aperçue avec une canne, bien que ce soit apparemment pour le « confort » plutôt que pour une nécessité médicale.

Il a par la suite été révélé qu’elle avait passé la soirée à l’hôpital pour subir des « tests préliminaires ». Il a été clairement indiqué que sa maladie n’est pas liée à Covid-19 et elle est actuellement de « bonne humeur » au château de Windsor.