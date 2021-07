Queen voit Sophie Wessex « comme une autre fille » alors que la comtesse « lui a montré une autre facette » | Royale | Nouvelles

Sophie Wessex et Edward : ” Pleins feux ” sur le couple selon un expert

Le monarque, 95 ans, et sa belle-fille Sophie, 56 ans, sont connus pour être des amis proches. Cependant, depuis la mort du duc d’Édimbourg, Sophie a démontré à quel point elle était digne de confiance en étant celle qui relayait les informations sur la manière exacte dont il était mort. Elle a également été très étouffée dans une interview parlant de son beau-père, soulignant à quel point il comptait vraiment pour elle.

M. Myers a affirmé que la reine considérait Sophie comme “une autre fille”, n’ayant qu’une seule fille de sang dans la princesse Anne.

M. Myers a déclaré: “Ce n’est un secret pour personne que la famille royale est heureuse de les pousser devant.

“Certainement, Sophie ‒ Je pense que nous avons vu un côté différent d’elle après la mort du prince Philip et c’est elle qui a révélé au monde la nature de lui s’éclipsant et disant que c’était paisible.

La reine et sa belle-fille Sophie, comtesse de Wessex (Image: GETTY)

C’est Sophie qui a révélé que le prince Philip était décédé paisiblement (Image: GETTY)

“Et je pense que les gens ont vu un côté assez différent d’elle, qu’elle n’est pas seulement un membre de confiance de la famille pour pouvoir relayer cette information en toute confiance…

«Mais certainement, comme nous en avons parlé au cours des deux dernières années, sa proximité avec la reine, qu’elle s’entend très très bien avec la reine, la reine la voit comme une autre fille.

“Et certainement avec Edward aussi, la famille devient vraiment des figures de proue plus populaires.”

Il a ajouté qu’il y avait eu beaucoup de “bruit” ces dernières années autour du fossé entre les Cambridges et les Sussex.

Le fossé entre les Cambridges et les Sussex a été qualifié de «bruit» (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry quittant la famille royale et faisant leur interview avec Oprah Winfrey ont été en quelque sorte une distraction du travail de la famille royale.

Pendant ce temps, les Wessex s’acquittent tranquillement de leurs tâches et ils sont «respectés» pour la façon dont ils s’acquittent de leur travail.

En effet, ils sont de plus en plus reconnus pour tout ce qu’ils font avec leurs organisations caritatives et leurs organisations maintenant que Meghan et Harry sont partis.

M. Myers a prédit voir “beaucoup plus de Wessex” dans les mois à venir, peut-être même voir plus d’engagements en Écosse.

Sophie et Edward en Écosse le mois dernier (Image: GETTY)

Les membres de la famille royale ont passé beaucoup de temps au nord de la frontière récemment, au milieu des inquiétudes suscitées par le nationalisme et la demande d’un deuxième référendum sur l’indépendance.

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, se sont rendus pour marquer la nomination du duc en tant que lord haut-commissaire de l’Église d’Écosse, tandis que la reine a montré son visage lors de la semaine royale la semaine dernière.

Elle a été rejointe par le prince William et la princesse Anne à différents jours du séjour annuel à Holyrood.

Les Wessex ont également fait des engagements en Écosse, et ce ne sera probablement pas la fin.

La reine et Sophie sont des amies proches (Image: GETTY)

Sophie serait la belle-fille préférée de la reine et ses enfants Lady Louise Windsor et James, le vicomte Severn ses petits-enfants préférés.

En 2019, une source royale a déclaré au Sun : « La reine aime le fait que Louise et James savourent leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue son petit-fils préféré, suivi de près par James.

“Louise s’est également fait aimer de tout le monde en s’occupant des enfants de William et Kate quand ils étaient ici.”

Louise et la reine partagent l’amour de l’équitation et le regretté duc d’Édimbourg aurait été «heureux» que sa petite-fille ait commencé à conduire une voiture.

Pendant ce temps, James rappelle à la reine sa mère, car ils partagent un amour de la pêche à la mouche.

