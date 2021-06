Queens: 7 choses rapides que nous savons sur la prochaine émission télévisée ABC de Brandy et Eve

Le casting de Queens comprend Brandy, Eve, Naturi Naughton et plus

Queens a une distribution extrêmement talentueuse d’actrices, d’acteurs et de musiciens. Brandy est un artiste multi-platine avec des singles à succès comme The Boy Is Mine, Almost Doesn’t Count, I Wanna Be Down et Put It Down. Eve est une autre tête de liste avec des singles comme Who’s That Girl?, Gangsta Lovin’ et Got What You Need.

Naturi Naughton faisait partie du groupe de filles 3LW avant que les deux autres membres, Kiely Williams et Adrienne Bailon, ne rejoignent The Cheetah Girls. Certains des plus grands succès de 3LW incluent No More et Playas Gon’ Play. Le reste de la distribution principale de Queens comprend Nadine Velazquez, Taylor Sele et Pepi Sonuga. Velazquez a une longue carrière au cinéma et à la télévision, apparaissant dans des films tels que Ride Along 2 et Snitch. Elle est également apparue dans les séries The Bold and the Beautiful, Arrested Development, Hart of Dixie et Major Crimes.

Sonuga est apparu dans The Fosters, General Hospital, Famous in Love et Ash vs. Evil Dead. Sele est apparu dans P-Valley, Orange is the New Black, The Deuce et When They See Us.