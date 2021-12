Queens envoie un message émouvant à la Royal Navy alors que le HMS Queen Elizabeth est à la maison pour Noël | Royale | Nouvelles

Le porte-avions HMS Queen Elizabeth est revenu jeudi à la base navale de Portsmouth après le premier déploiement opérationnel du groupe aéronaval (CSG). Dans un message accueillant le navire de guerre de 65 000 tonnes de retour chez lui, la reine a déclaré: « Au retour du HMS Queen Elizabeth dans son port de base de Portsmouth, j’envoie mes meilleurs vœux aux 1200 Royal Navy, Royal Marines, Royal Air Force et Le personnel de la Marine américaine et du Corps des Marines à bord du navire.

« J’ai été ravi d’entendre parler du travail important que vous avez entrepris pour établir des relations entre le Royaume-Uni et plus de 20 pays au cours de votre déploiement de sept mois.

« Je voudrais également exprimer mes sincères remerciements au CSG au sens large et j’espère que vous passerez tous un Noël des plus agréables et reposants avec vos familles. »

Le message de la reine intervient après sa visite du porte-avions en mai avant son départ pour l’Extrême-Orient.

Le HMS Queen Elizabeth est parti avec sept navires de guerre et un sous-marin pour le voyage de démonstration de force.

Le porte-avions est revenu au port du Hampshire jeudi après-midi tandis que les destroyers de type 45 HMS Defender et HMS Diamond sont revenus plus tôt dans la journée, tandis que la frégate de type 23 HMS Richmond est de retour à Plymouth.

Le commandant du HMS Queen Elizabeth, le capitaine Ian Feasey, a déclaré : « Ce déploiement de sept mois a prouvé une capacité de frappe aérienne résurgente pour la défense britannique.

« Cela n’aurait pas été possible sans le professionnalisme, la détermination et l’abnégation des 1 500 marins, aviateurs et marines qui ont travaillé sans relâche pour livrer tout ce qui leur était demandé.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry a émis un avertissement sévère selon lequel il risque de « perdre tous ses alliés »

« Nous dépendons également fortement du soutien de nos familles, pour lequel je suis incroyablement reconnaissant, et je suis ravi que nous puissions rentrer chez eux aujourd’hui à temps pour Noël. »

Les navires CSG avec leur équipage combiné de 3 700 marins ont été confrontés à plusieurs incidents, à la fois diplomatiques et techniques, au cours de l’aller-retour de 25 000 milles marins.

Le mois dernier, un jet F35B Lightning s’est écrasé dans la Méditerranée après avoir dégringolé du bord du pont d’envol du HMS Queen Elizabeth.

Une visite au transporteur du prince Charles prévue quelques jours plus tard a été annulée à la suite de l’incident.

Plus tôt dans le voyage, le HMS Defender était impliqué dans une confrontation avec la marine russe après avoir navigué près de la Crimée en juin.

Le message de la reine intervient alors qu’elle a reçu l’ordre des médecins de se reposer après une nuit à l’hôpital en octobre.