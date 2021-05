Queen’s Estate s’apprête à couper 111 arbres jours après que la famille royale a lancé une initiative de plantation d’arbres | Royal | Nouvelles

La demande de planification déposée auprès du King’s Lynn Borough Council indique que 111 arbres du domaine royal de Queen’s à Norfolk pourraient être coupés pour augmenter l’espace de stationnement de 416 à 600 places. La demande est à l’étude quelques jours seulement après que la reine et le prince Charles ont lancé le programme «Planter un arbre pour le jubilé».

Parmi les types d’arbres qui seront abattus, il y a les sycomores matures, les érables de Norvège, le hêtre et le pin sylvestre, a écrit le Daily Mirror.

Et une étude d’impact arboricole citée par la publication a indiqué que certains des arbres destinés à être enlevés sont classés dans la “catégorie A”, avec une espérance de vie d’au moins 40 ans.

Cependant, une porte-parole de Sandringham Estate a déclaré que les plans envisagés pour la rénovation du parking verront plus d’arbres plantés que ceux abattus.

Le réaménagement verra également l’introduction de la plantation de fleurs sauvages, a-t-elle ajouté.

La porte-parole a déclaré dans un communiqué: “Dans le cadre du réaménagement du parking, le Domaine plantera des arbres indigènes et introduira la plantation de fleurs sauvages, dans le cadre de son engagement en faveur de l’amélioration de la biodiversité.

«La planification est également en cours pour la création d’un certain nombre de nouvelles plantations d’arbres et de haies à grande échelle ailleurs sur le domaine.

«Beaucoup plus d’arbres sont plantés à Sandringham qu’il n’en sera enlevé dans le cadre du réaménagement.

«Les arbres du parking actuel sont classés dans la catégorie« forêt commerciale », à utiliser pour le bois.

«Ils ne sont pas originaires de la région et ont été plantés dans les années 1960 à cette fin.

“Le bois sera réutilisé ailleurs à Sandringham, y compris comme combustible de déchiquetage pour les chaudières à biomasse du domaine.”

La semaine dernière, le prince Charles a lancé la campagne «Plantez un arbre pour le jubilé» pour inciter les gens à planter des arbres à l’approche du jubilé de platine de la reine en juin 2022.

Le prince de Galles et sa mère ont été photographiés ensemble pour marquer ce lancement.

Dans le claquement, la reine et son héritier se sont tenus devant un petit chêne qu’ils ont planté à Windsor.

La campagne de plantation d’arbres fait partie de The Queen’s Green Canopy et vise à accroître les arbres et les plantes de Grande-Bretagne.

Dans un message vidéo pour lancer l’initiative, le prince Charles – qui a dirigé la campagne de sauvegarde de l’environnement pendant plus de cinq décennies, a déclaré: “Il est absolument essentiel que davantage des bonnes espèces d’arbres soient plantées, aux bons endroits, et que davantage de forêts, d’avenues, de haies et d’arbres de haies et de plantations urbaines soient mis en place, tout en veillant à ce que nous protégions et soutenions également ce que nous avons déjà.

“Que vous soyez un particulier espérant planter un seul jeune arbre dans votre jardin, une école ou un groupe communautaire plantant un arbre, un conseil, un organisme de bienfaisance ou une entreprise ayant l’intention de planter toute une avenue d’arbres ou un agriculteur cherchant à créer de nouvelles haies le pays peut s’impliquer. “

L’initiative a été soutenue par plusieurs personnalités de premier plan au Royaume-Uni, dont le Premier ministre Boris Johnson.

Il a déclaré: «Nos arbres sont en première ligne de notre lutte contre le changement climatique et en soutenant notre belle campagne pour les générations à venir.

«Le Queen’s Green Canopy est un hommage approprié aux années de service de sa majesté dans ce pays.

“J’exhorte tout le monde à s’impliquer et à ‘planter un arbre pour le Jubilé’.”

Les personnes et les organisations qui souhaitent participer à ce programme sont encouragées à planter des arbres entre octobre 2021, lorsque la saison de plantation d’arbres commence, jusqu’à la fin de 2022.

Le Queen’s Green Canopy ne vise pas seulement à augmenter le volume de la verdure du Royaume-Uni.

Entre autres initiatives, il souhaite également mettre en valeur et mettre en valeur 70 forêts anciennes disséminées à travers le pays – une pour chaque année depuis que la reine a accédé au trône.

Le projet créera également un programme pilote de formation pour les jeunes chômeurs âgés de 16 à 24 ans à planter, au cours duquel ils géreront les arbres par l’intermédiaire du Capel Manor College, le collège environnemental spécialisé de Londres.