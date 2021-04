Queen’s Gardens «débordé d’intérêt» – Les fans de la Royal font une file d’attente d’une heure | Royal | Nouvelles

Le Trust a annoncé hier la réouverture des portes du palais de Buckingham aux fans royaux et aux visiteurs, qui auront cet été la possibilité unique de se promener librement dans la résidence Gardens of the Queen’s London et même d’y pique-niquer. Cependant, lors de la tentative de réservation de leur future visite, de nombreux utilisateurs ont été confrontés à de longues files d’attente en ligne, le site Web avertissant qu’il y avait un temps d’attente estimé à plus d’une heure.

Une personne qui a essayé de réserver pour une visite du jardin mercredi soir, quelques heures après l’annonce passionnante de l’ECR, a été accueillie par un message disant «vous êtes dans une file d’attente».

Le visiteur du palais plein d’espoir a reçu le numéro 6542.

Leur page Web indiquait que le nombre d’utilisateurs faisant la queue devant eux était de 3063.

À 19 h 17, un message indiquant que la file d’attente avait été suspendue a été publié.

Il disait: « Désolé, nous avons dû mettre la file d’attente en pause en raison d’une demande exceptionnelle.

« Nous vous servirons dès que possible. »

Ce matin, les fans royaux essayant de réserver devaient encore faire la queue, probablement en raison de l’intérêt considérable du public pour une visite du palais.

Peu de temps après 9 heures du matin, un utilisateur qui a tenté de réserver une visite aux jardins du palais de Buckingham s’est vu attribuer le numéro 36 659 et s’est fait dire qu’il y avait 5 898 personnes devant lui.

Un message envoyé aux personnes faisant la queue ce matin à 7 h 29 disait: «Nous avons été submergés par l’intérêt pour nos billets pour le palais de Buckingham aujourd’hui.

« Veuillez nous supporter pendant que nous essayons de vous servir.

« Les temps d’attente sont longs, mais les tickets sont toujours disponibles. »

Une troisième personne qui a essayé de réserver des billets ce matin à environ 7,44 a également dû faire face à un temps d’attente d’une heure.

Ils ont reçu le numéro 31 784 et avaient 2 488 personnes devant eux.

Cependant, malgré la longue attente, les gens semblent réussir à réserver leurs billets.

Un utilisateur de Twitter a écrit: « J’ai réservé un pique-nique aux jardins du palais de Buckingham en août, qui est-ce que je pense que je suis ».

Express.co.uk a contacté le RCT pour obtenir des commentaires.

Le Trust a annoncé hier la réouverture des jardins du palais de Buckingham pour des visites guidées le 17 avril – ce qui permettra aux visiteurs de voir les environs florissants de la résidence de travail de la reine à Londres à un moment où elle n’est généralement pas ouverte aux touristes.

Le site Web du RCT a expliqué: « Vous aurez un accès spécial à l’ensemble du terrain de 39 acres au printemps, lorsque le jardin est à son maximum, avec ses prairies tapissées de primevères et de jacinthes, et ses camélias en fleurs, magnolias et azalées débordant de fleurs. . «

Les State Rooms doivent également rouvrir pour des visites guidées organisées le week-end entre le 21 mai et juin.

Parmi les zones incluses dans la visite, il y a la salle de bal, la salle de dessin verte, la salle du trône, la salle de dessin blanche, la salle de musique, la salle de dessin bleue, la galerie est et la salle d’arc.

Et de juillet à mi-septembre, les visiteurs seront autorisés à entrer dans le Buckingham Palace Garden sans visite guidée et pourront profiter d’une «liberté sans précédent».

Le site Web du RCT disait: «Explorez Buckingham Palace Garden avec une liberté sans précédent cet été et découvrez par vous-même pour la toute première fois ses sites avant de profiter d’une occasion unique et unique de pique-niquer avec vue sur le palais.

«Vous serez libre de vous promener dans les sentiers sinueux du jardin à votre rythme et de découvrir la beauté et le calme de cette oasis fortifiée du centre de Londres.

« Parmi les nombreuses caractéristiques à découvrir, citons la frontière herbacée de 156 mètres, l’avenue Horse Chestnut, les platanes plantés par la reine Victoria et le prince Albert, et le célèbre lac avec son île qui abrite les abeilles du palais de Buckingham. »