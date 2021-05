Queen’s Greatest Hits fête ses 40 ans avec de nouvelles éditions de collection

Portant déjà la couronne en tant qu’album le plus vendu au Royaume-Uni de tous les temps et atteignant le troisième plus long palmarès des charts officiels britanniques, la collection Queen’s Greatest Hits de 1981 fait peau neuve en édition limitée pour marquer non seulement le 50e monument historique du groupe, mais aussi le 40e anniversaire de l’album.

Sorti pour la première fois en 1981, Queen’s Greatest Hits est le premier et le seul album à s’être vendu à plus de 6 millions d’exemplaires au Royaume-Uni (6,75 millions de ventes à ce jour) avec des ventes mondiales de plus de 25 millions.

En plus de cela, au Royaume-Uni, la collection a maintenant passé plus de 900 semaines sur le UK Albums Chart et a été certifiée 22 × platine stupéfiante.

Et il y a plus… selon la Official Charts Company qui l’a couronné «l’album le plus populaire de Grande-Bretagne des 60 dernières années», un ménage britannique sur quatre possède déjà un exemplaire de l’album.

Maintenant, après le succès mondial record de Queen’s Long métrage Bohemian Rhapsody – gagnant près d’un milliard de dollars au box-office international – une nouvelle génération de fidèles adeptes de Queen a émergé, garantissant que l’attrait constant de Queen se poursuivra bien au-delà de ses réalisations record actuelles.

Ces monuments historiques doivent maintenant être marqués et célébrés avec un tout nouveau CD Greatest Hits en édition collector avec une housse exclusive et un format Cassette en édition limitée, tous deux sortis dans le monde le 2 juillet.

De plus, la boutique en ligne officielle de Queen proposera en exclusivité l’édition collector du CD Greatest Hits et quatre cassettes couleur très limitées pour les membres du groupe. Cette version du CD Slipcase contient un tirage au format CD personnellement signé par les membres du groupe Brian May et Roger Taylor (limité à 1000 exemplaires seulement).

Cette semaine, Queen + Adam Lambert a également annoncé que de nouveaux concerts européens seraient ajoutés à la tournée britannique et européenne du groupe, reportée à deux reprises, Rhapsody, qui devrait avoir lieu l’année prochaine.

Prolongeant la partie continentale de sa tournée très attendue, le groupe jouera également de nouveaux concerts en Italie, en Suède, en Norvège, et clôturera la tournée avec un nouveau spectacle final en Finlande le 24 juillet 2022. En tout, Queen + Adam Lambert va maintenant présenter 34 spectacles dans le cadre de sa tournée Rhapsody UK & Europe 2022.

Achetez Queen’s Greatest Hits.