Queen’s Greatest Hits termine l’année dans le top 5 du classement général des albums au Royaume-Uni en 2021

Sorti il ​​y a 40 ans et détenant déjà la couronne d’album le plus vendu au Royaume-Uni de tous les temps, la reine L’album Greatest Hits a encore une fois fait ses preuves en tant qu’album de tous âges.

Sorti pour la première fois en 1981, la collection de succès classiques de Queen est régulièrement apparu dans les charts britanniques au cours des années suivantes, amassant un total de plus de 978 semaines sur le graphique et passant la majeure partie de 2021 dans le Top 10.

Maintenant à la fin de l’année qui a marqué le 50e anniversaire du groupe, ainsi que le 40e anniversaire de l’album, Greatest Hits termine 2021 en tant que cinquième album le plus vendu de l’année dans le classement officiel 2021 de l’Official Charts Company.

« Incroyable », a déclaré le batteur Roger Taylor, « tous font l’éloge de la poule aux œufs d’or qui ne cesse de donner ! ».

« Wow ! Encore faut-il que je me pince pour croire que tout cela nous est arrivé », a ajouté Brian May. « Le plus gros album du Royaume-Uni. Jamais. Eh bien, ma mère et mon père seraient très fiers – et pardonneraient peut-être mon erreur du chemin qu’ils espéraient que je parcourir !! Merci à tous ceux qui ont fait cela. Rock On !! »

Ce n’est pas non plus le seul point culminant de l’album en 2021. Sa sortie en juillet de l’année en tant qu’édition collector spéciale Greatest Hits CD a vu l’album rebondir dans les rangs supérieurs du classement hebdomadaire des albums, culminant au n ° 2.

Sorti pour la première fois en 1981, Greatest Hits est à lui seul le premier et le seul album à s’être vendu à plus de 6 millions d’exemplaires au Royaume-Uni, avec des ventes totales depuis sa sortie actuellement de 6 912 586 – certifié 23 fois platine – et des ventes mondiales de plus de 25 million. Selon l’Official Charts Company qui l’a sacré « album le plus populaire de Grande-Bretagne au cours des 60 dernières années », un foyer britannique sur quatre possède déjà un exemplaire de l’album.

Couvrant le premier acte triomphant de Queen, de 1974 à 1980, Greatest Hits comprend certains des classiques du rock les plus gravés au monde, y compris le sommet des charts symphoniques de la taille d’un stade « Bohemian Rhapsody » et le « We Are The Champions », qui s’élève sur le toit. a été nommée chanson la plus entraînante de tous les temps par une équipe de scientifiques en 2011.

Ensuite, bien sûr, la foule entraînant « We Will Rock You », la langue dans la joue « Fat Bottomed Girls », le disco de la fin des années 70 stomp-stomp-stomp inspiré « Another One Bites the Dust », au juke-box rétro-claquement de doigt. l’hommage rock « Crazy Little Thing Called Love » et les Aretha-isms tirés par l’évangile de « Somebody To Love ».

