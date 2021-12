Queen’s Platinum Jubilee donnera un répit aux heures d’ouverture des pubs après les malheurs de Covid | Royale | Des nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, célébrera son jubilé de platine en 2022, marquant 70 ans depuis que le monarque est monté sur le trône. Il y aura des célébrations du jubilé de platine tout au long de l’année dans tout le Royaume-Uni, mais les pubs devraient bénéficier d’un avantage particulier grâce à la reine.

Les pubs, clubs et bars pourraient être autorisés à rester ouverts jusqu’au petit matin le week-end férié de l’année prochaine pour marquer le jubilé de platine, selon les plans du gouvernement.

Selon les propositions, les sites anglais et gallois pourront rester ouverts pendant deux heures supplémentaires.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, chercherait à prolonger les heures d’octroi des licences de 23 heures à 1 heure du matin du jeudi 2 juin au samedi 4 juin pendant le week-end prolongé des jours fériés.

Ses propositions visent à marquer le « jalon sans précédent de la vie nationale », les ministres promettant un spectacle mêlant « faste cérémoniel » et « démonstrations technologiques ».

Mme Patel est autorisée à prolonger les heures d’ouverture en vertu de l’article 172 de la loi sur les licences de 2003, qui autorise le ministre de l’Intérieur à ordonner au Parlement d’autoriser les locaux à rester ouverts plus longtemps pour marquer des occasions d’une importance exceptionnelle.

La décision d’étendre les heures d’autorisation sera soumise à une consultation publique d’un mois au cours de laquelle les gens pourront soumettre leur point de vue sur les propositions.

Mme Patel a déclaré à propos de la proposition: « Sa Majesté la Reine est un exemple pour nous tous – elle a servi le Royaume-Uni et le Commonwealth avec la plus grande dignité, fermeté et détermination tout au long de son règne remarquable.

« Le Jubilé de Platine est une occasion véritablement historique, et il est juste que le pays marque cette célébration d’une manière spéciale.

« Cette extension permettra aux familles, aux amis et aux communautés d’Angleterre et du Pays de Galles de lever un verre pour porter un toast à Sa Majesté la Reine et marquer son incroyable service envers notre pays. »

Les événements nationaux passés qui ont vu le gouvernement repousser l’heure de fermeture ont inclus les mariages royaux de 2011 et 2018, le 90e anniversaire de la reine en 2016 et la Coupe du monde de football en 2014.

D’autres événements rendant hommage au monarque comprennent un concert en direct, un service d’action de grâce et une journée aux courses.

Le dimanche 5 juin, le Platinum Jubilee Pageant sera également organisé à Londres avec plus de 5 000 personnes du Royaume-Uni et du Commonwealth.

L’événement se déroulera sur fond de Buckingham Palace et des rues environnantes, alliant arts de la rue, théâtre, musique et cirque.

Cela survient alors que l’expert royal Katie Nicholl a suggéré que le prince Harry et Meghan Markle « reviendront » au Royaume-Uni pour marquer le jubilé de platine de la reine.

S’adressant à Entertainment Tonight, elle a déclaré: « Je pense que nous pouvons être certains que Harry et Meghan reviendront en Grande-Bretagne.

« Je pense que les célébrations du jubilé de platine en juin 2022 sont une opportunité probable pour eux de venir faire partie des célébrations officielles de la 70e année de la reine. »

Sa Majesté a accédé au trône le 6 février 1952 et a été couronnée le 2 juin à l’abbaye de Westminster.

La reine et le duc d’Édimbourg ont été conduits du palais de Buckingham à l’abbaye de Westminster dans le Gold State Coach tiré par huit hongres gris.

Le jour de Noël, a déclaré que la saison des fêtes « peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers » et a fait référence à la mort du prince Philip,

Dans une référence déchirante à son défunt mari, elle a déclaré: « Cette année, surtout, je comprends pourquoi.

«Mais pour moi, au cours des mois qui ont suivi la mort de mon bien-aimé Philip, j’ai tiré un grand réconfort de la chaleur et de l’affection des nombreux hommages à sa vie et à son travail – de partout au pays, dans le Commonwealth et dans le monde.

« Son sens du service, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s’amuser dans n’importe quelle situation étaient tous irrépressibles. »