Queensboro, une équipe appartenant à David Villa, a déjà un stade

29/04/2021 à 19:12 CEST

Daniel Guillen

La prochaine équipe de la United Soccer League, la Queensboro FC, détenue conjointement par l’ancien footballeur David Villa, participera à partir de 2022 au York College de la City University of New York, avec une capacité de 7500 spectateurs. Le club, qui a déjà annoncé que Josep Gumbau sera son entraîneur, appartient à David Villa lui-même, en plus de Jonathan Krane Oui Aly Wagner.

L’Asturien, qui a pris sa retraite en février 2020 après une brève expérience au Japon, a indiqué qu’il s’agissait d’une étape importante pour l’avenir du club: “L’introduction de ce stade est une étape très importante dans notre projet. Notre rêve de construire un chemin pour que les jeunes footballeurs du Queens et de New York deviennent des professionnels est beaucoup plus proche maintenant.”. “Nous sommes très heureux et Nous apprécions le soutien de toutes les personnes qui aident le Queensboro FC, à commencer par l’Université de la ville de New York et le York College, qui ont joué un rôle clé dans la réalisation de ce stade dans le Queens », a-t-il déclaré.

Le Queensboro est né avec la mission de unir l’un des quartiers les plus divers de New York, où coexistent plus de 150 nationalités différentes et où plus de 130 langues sont parlées avec une population qui dépasse deux millions d’habitants. Dans ce sens, l’ancien de Valence, de Barcelone ou de l’Atlético de Madrid a clarifié les grandes lignes d’action: “Cette année, nous avons commencé à sélectionner de jeunes joueurs locaux et nous avons également créé un programme de résidence pour les garçons avec lesquels ce mois-ci nous commencerons à concourir dans une équipe U19. En mars 2022, nous ferons nos débuts avec l’équipe professionnelle au championnat USL. . “.

Un pas au-delà de la DV7 Academy

Bien qu’il ait raccroché ses bottes à Vissel Kobe il y a un peu plus d’un an, Le lien de David Villa avec le football se poursuit plus fort que jamais. L’attaquant, qui il y a cinq ans, il a créé la DV7 Academy pour le développement des plus jeunes, a acquis Queensboro avec l’intention de continuer à accroître son influence dans l’entraînement de football.

Le club américain, situé au nord de New York, commencera à concourir dès l’année prochaine dans la deuxième division des États-Unis. Jonathan Krane, qu’il possède également, a souligné l’union que le football peut créer dans une région comme Queens: «Nous sommes très fiers d’offrir à nos fans un stade de football spécifique, construit par et pour la communauté du Queens, ce qui en fait un lieu de rassemblement pour célébrer le football & rdquor;.