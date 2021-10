Queensland Investment Corporation – l’un des plus grands fonds de pension d’Australie, qui gère 92,4 milliards de dollars australiens d’actifs et est le cinquième plus grand fonds de pension d’Australie – a déclaré qu’il pourrait faire de « petits » investissements dans le secteur de la crypto-monnaie. Petit à petit, puis soudain…. ??

Voir Reddit par ohnoh18 – Voir la source

Vues de la publication : 9