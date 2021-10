QUEENSRŸCHE‘s Michael Wilton a confirmé que le guitariste Mike Pierre contribuera probablement aux solos de guitare du prochain album studio du groupe.

Depuis fin mai, Calcul s’occupait des tâches de deuxième guitare dans QUEENSRŸCHE, qui a annoncé en juillet que le guitariste de longue date Parker Lundgren quittait le groupe pour se concentrer sur « d’autres entreprises commerciales ».

Calcul rejoint à l’origine QUEENSRŸCHE pour l’album 2003 « Tribu » et est resté avec le groupe pendant six ans avant de quitter le groupe.

Dans une interview avec Projet Straus menée avant QUEENSRŸCHELe concert du 16 octobre au Arcada Theatre à St Charles, Illinois, Wilton a déclaré à propos de Calcul (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est un gars tellement aimable d’arrêter sa vie et de sortir sur la route avec QUEENSRŸCHE. Il aime ça. Il était avec nous au début des années 2000, et donc il connaissait les chansons. C’était donc logique, la transition vers ce que nous faisons. Et il apprend plus de chansons dans le répertoire, donc nous pouvons éventuellement commencer à jouer différentes chansons de la setlist. »

Demandé si Calcul est quelqu’un qui pourrait être impliqué dans le processus d’enregistrement pour le prochain QUEENSRŸCHE album en tant que membre à part entière du groupe, Wilton a déclaré: « C’est à peu près un gars de tournée. C’est à lui, fondamentalement. Mais je pense que nous aimerions qu’il vienne dans certains des enregistrements et fasse, comme, des doubles solos, parce qu’il les jouera [live] De toute façon. Et juste pour avoir un peu de diversité dans le domaine de la guitare. Nous l’utiliserons donc autant que nous le pourrons, autant qu’il nous le permettra. »

Quant à l’avancement des sessions d’écriture de chansons pour QUEENSRŸCHE‘s « Le verdict » LP, Wilton a déclaré: « Nous avons écrit beaucoup de chansons, beaucoup de démos, et nous avons rassemblé des chansons pour ce prochain QUEENSRŸCHE album. Nous avons organisé ces sessions de réflexion où nous nous rencontrons tous dans une pièce et improvisons et trouvons simplement des idées. Et vous obtenez instantanément des oui et des non – si c’est quelque chose sur lequel nous pouvons travailler. Parce que parfois je joue quelque chose et je ne le reconnais pas comme quelque chose que je pensais être vraiment cool ou quelque chose comme ça. Puis [singer] Todd [La Torre will go], ‘Oh, c’est vraiment cool. Si vous mettez cela dans cette partie ici…’ Vous obtenez beaucoup de cette créativité spontanée qui se produit, ce qui est différent de la façon dont nous l’avons fait ‘Le verdict’. ‘Le verdict’, nous avions tous terminé des chansons, et nous envoyions des e-mails, attendions des réponses, attendions ceci et cela.

« C’est un peu comme au bon vieux temps, mais maintenant vous avez la technologie. Et c’est plus rapide, en fait. Pour moi, je vais trouver une idée – un riff et quelques parties juste ici – et [producer] Zeuss [Chris Harris] dira [drummer] Casey [Grillo], ‘Casey, venez jouer un rythme de tambour à ça. Voyons comment cela fonctionne. Et puis nous construisons simplement à partir de quelque chose d’aussi simple dans une chanson. Et c’est amusant.

« Nous avons, genre, 23, 24… Je ne sais pas. Il y a tellement de ces démos. »

Lundgren, un ancien membre de l’original QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tategroupe solo de qui a également été brièvement marié à Geoffla belle-fille de Miranda, a annoncé son départ de QUEENSRŸCHE dans une publication sur les réseaux sociaux le 2 juillet.

Le musicien de 34 ans a écrit : « Depuis plusieurs années, je suis profondément immergé dans la collection et la vente de guitares, ainsi que d’instruments de musique rares et fascinants. Cette passion m’a conduit à ouvrir mon magasin de guitares. Guitares Diablo en 2019. Depuis lors, mon entreprise a grandi et j’ai récemment acquis une vitrine avec un atelier de réparation à service complet. En 2020, ma femme et moi avons ouvert Lucky Devil Latte, qui s’est rapidement étendu à plusieurs emplacements. Avec ces nouveaux efforts et les responsabilités qui en découlent, mon temps à consacrer à QUEENSRŸCHE est devenu de plus en plus tendu, et je ne suis plus en mesure de consacrer le temps et la concentration qu’il mérite. Pour ces raisons, j’ai pris la difficile décision de quitter mon rôle de guitariste dans QUEENSRŸCHE.

« Je tiens à remercier mes amis, ma famille et mes fans d’avoir fait de ces 13 dernières années un voyage incroyable. Je ne souhaite que le meilleur pour les autres membres du groupe, l’équipe et tous ceux qui nous ont soutenus.

« J’espère avoir votre soutien continu alors que je poursuis de nouvelles entreprises. »

Les autres membres de QUEENSRŸCHE a ajouté dans une déclaration séparée : « Depuis plus d’une décennie, ce fut un grand plaisir de regarder [Parker] évoluer et s’épanouir en tant que guitariste, auteur-compositeur et, surtout, un être humain merveilleux. Parker sera toujours une famille pour nous et nous lui souhaitons tout le succès du monde dans ses nouvelles entreprises. Tenez bon, mon frère! »

Lundgren, qui a rejoint QUEENSRŸCHE en 2009, auparavant absent de certains des QUEENSRŸCHEaux États-Unis en septembre 2018, lorsque le groupe était en tournée en première partie de SCORPION.

Wilton et bassiste Eddie Jackson sont les seuls membres originaux restants de QUEENSRŸCHE, qui se sépare avec Tate en 2012 et l’a remplacé par l’ex-GLOIRE CRIMSON leader Todd La Torre.

QUEENSRŸCHE a sorti trois albums à ce jour avec La Torre – 2013 « Queensrèche », 2015 « Condition Humaine » et ce qui précède « Le verdict ».

Plus tôt cette semaine, l’original QUEENSRŸCHE le batteur Scott Rockenfield a déposé une plainte contre Wilton et Jackson, alléguant, entre autres, une rupture de contrat, un manquement à une obligation fiduciaire et un renvoi injustifié.

Rockenfield n’a pas joué avec QUEENSRŸCHE en plus de quatre ans. Le groupe a utilisé l’ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo à des fins de tournée depuis avril 2017.

Les pistes de batterie sur « Le verdict » ont été fixées par La Torre.



Queensryche à l’Arcada 16/10/21 J’ai eu l’occasion de m’asseoir avec Michael Wilton et Todd La Torre de Queensrÿche ce soir avant leur spectacle au Théâtre Arcada. Ils n’ont parlé à PERSONNE lors de cette tournée, et je suis honoré qu’ils prennent le temps lorsqu’ils sont en ville. J’espère que vous apprécierez ce projet Straus dépouillé EXCLUSIF !!! – JR Publié par Straus Project le samedi 16 octobre 2021