NW Metalworx Musique libérera « Construire un empire : l’histoire de Queensrÿche », en octobre prochain. Après 40 ans, QUEENSRŸCHEL’histoire de la carrière de s sera enfin racontée, couvrant les premières racines du groupe dans la banlieue de Seattle, l’ascension du groupe vers le succès, la chute et la renaissance au niveau des arènes. Sur la couverture du livre se trouve une photo inédite de QUEENSRŸCHEla gamme originale de Chris De Garmo, Eddie Jackson, Scott Rockenfield, Geoff Tate et Michael Wilton, prise par le photographe Robert Jean au sommet de la célébrité du quintette.

Écrit par Plage James R., avec Brian L. Naron et Brian J. Heaton, le livre sera publié dans divers formats ― une couverture rigide de collection en édition limitée, un livre de poche standard et une version électronique qui peut être téléchargée en tant que .pdf autonome, ou achetée pour le Kindle d’Amazon. L’édition à couverture rigide comprendra un CD d’interviews audio rares avec QUEENSRŸCHE et une affiche exclusive. Les précommandes débuteront en août sur nwmetalworxmusic.com, et plus tard Amazon et d’autres sites de vente au détail en ligne.

“Nous sommes ravis de publier enfin l’histoire définitive de QUEENSRŸCHE, ” Plage James mentionné. “Après avoir offert aux fans 40 ans de grande musique, nous sommes ravis d’aider à célébrer le succès du groupe en racontant sa riche histoire.”

« Construire un empire : l’histoire de Queensrÿche » examine comment le groupe a évolué d’album en album, en tissant de nouvelles interviews avec la famille et les amis des membres du groupe pour aider à raconter cette histoire honnête et captivante de la façon dont cinq gars de l’Eastside de Seattle ont surmonté les obstacles pour devenir l’un des groupes les plus respectés du hard rock et métal lourd. Paul Suter, l’écrivain acclamé de Kerrang ! qui a cassé l’histoire sur QUEENSRŸCHE au début de 1983, a écrit la préface du livre.

“Au début de ce projet, notre objectif était d’écrire quelque chose que tout le monde, du fan inconditionnel à l’auditeur occasionnel, pourrait lire et apprendre quelque chose de nouveau sur QUEENSRŸCHE,” mentionné Naron. “Nous sommes convaincus d’avoir atteint cet objectif et nous sommes impatients de partager cela avec le monde.”

“L’histoire de QUEENSRŸCHE a tellement de rebondissements et il devait être démêlé”, Heaton ajoutée. “En même temps, nous voulions faire cela en mettant l’accent sur le talent du groupe pour persévérer à travers tous les obstacles qui leur sont lancés. QUEENSRŸCHE est un succès indéniable et nous espérons que nos paroles encourageront les lecteurs à apprécier davantage la musique du groupe.”

