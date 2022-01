Queensrÿche commence à enregistrer un nouvel album

QUEENSRŸCHE est entré en studio pour commencer à enregistrer son nouvel album pour une sortie provisoire fin 2022. Diriger à nouveau l’effort est Chris « Zeuss » Harris, qui a déjà travaillé avec le groupe sur 2015 « Condition Humaine » et 2019 « Le verdict » LPs.

Plus tôt aujourd’hui, Zeuss est allé sur son Instagram pour partager une photo de QUEENSRŸCHE le batteur Casey Grillobatterie de , et il a inclus la légende suivante : « RŸCHE en cours.. @caseyjgrillo »

En novembre dernier, QUEENSRŸCHE chanteuse Todd La Torre a déclaré à The Metal Voice du Canada l’avancée des sessions de composition de chansons pour le nouvel album du groupe : « Nous avons toutes les chansons que nous allons enregistrer. Nous allons appuyer sur le disque au tout début du mois de janvier. »

Concernant la direction musicale du nouveau QUEENSRŸCHE Matériel, Todd a dit : « Cela ne ressemble pas à ‘Le verdict’. C’est son propre nouveau genre de chose. Nous nous sommes en quelque sorte concentrés davantage sur les crochets mélodiques. Je ne pense pas que nous ayons pensé du genre : « Oh, nous devons sonner à l’ancienne ou à la nouvelle ou à ça. » »

Il a poursuivi: « Vous savez ce que nous avons fait sur cet album… Chaque fois, chaque gars soumettait en quelque sorte ses propres idées de chansons et ensuite nous travaillions en quelque sorte là-dessus. Mais ce que nous avons fait sur cet album était, à part Eddie [Jackson, bass] – Eddie a quelques chansons vraiment cool qu’il a écrites et nous a ensuite montré un peu quand elles étaient à peu près terminées. Puis Michael [Wilton, guitar] a en quelque sorte écrit des accords intéressants – en restant toujours dans les touches et tout. Mais nous nous sommes tous retrouvés dans une pièce avec notre producteur [Chris ‘Zeuss’ Harris] ici [in Florida], et nous sommes littéralement partis de zéro. Comme, ‘Michael, Qu’est-ce que vous avez?’ [And he would] trouver un riff. Et Casey s’asseyait sur les tambours, ou je m’asseyais sur les tambours. Nous étions tous en fait dans une pièce et nous l’avons essayé comme au bon vieux temps. Donc, cet album était totalement comme ça – le tout à peu près, moins une ou deux chansons. Et même cela a un peu changé.

« Je viens de graver un CD de toutes les démos pour les jouer dans ma voiture lorsque je conduis. » La Torre ajoutée. « Et c’est cool. J’espère que ça plaira aux gens. Je pense que ce sont de très bonnes chansons. »

Début 2021, Wilton Raconté La voix de métal sur le nouveau QUEENSRŸCHE matière : « Notre producteur, Zeuss, si c’est une indication, il dit que cela ressemble à QUEENSRŸCHE … Je pense que nous allons juste avec notre instinct en ce moment. Vous ne voulez pas prendre trop de risques drastiques de nos jours. Donc je pense que c’est plus une continuation de ‘Le verdict’, peut-être, dans un certain sens. Nous surfons sur cette vague. Cela nous a fait du bien. [Laughs] »

En octobre, Wilton a confirmé que le guitariste de retour Mike Pierre contribuera probablement aux solos de guitare du prochain album studio du groupe.

Depuis fin mai 2021, Pierre s’occupait des tâches de deuxième guitare dans QUEENSRŸCHE, qui a annoncé en juillet que le guitariste de longue date Parker Lundgren quittait le groupe pour se concentrer sur « d’autres entreprises commerciales ».

Pierre rejoint à l’origine QUEENSRŸCHE pour l’album 2003 « Tribu » et est resté avec le groupe pendant six ans avant de quitter le groupe.

Depuis cinq ans, Grillo remplit depuis QUEENSRŸCHEle batteur d’origine Scott Rockenfield, qui s’est éloigné des activités de tournée du groupe au début de 2017 pour passer du temps avec son jeune fils.

Début octobre, Rockenfield a déposé une plainte contre les autres membres originaux du groupe Wilton et Jackson, alléguant, entre autres, une rupture de contrat, un manquement à une obligation fiduciaire et un renvoi injustifié.

QUEENSRŸCHE récemment retiré de SCORPION‘ reprogrammé « Les nuits de la ville du péché » résidence à Las Vegas afin de soutenir JUDAS PRIEST sur le « 50 ans de heavy metal » La tournée nord-américaine aura lieu en mars-avril 2022. La tournée débutera le 4 mars à Peoria, Illinois, et se terminera le 13 avril à Hamilton, Ontario, Canada.



