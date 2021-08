Queensrÿche confirme que Mike Stone continuera de jouer avec le groupe au moins fin 2021

QUEENSRŸCHE a confirmé que le guitariste Mike Pierre continuera à jouer avec le groupe au moins pour le reste de 2021.

Depuis fin mai, Pierre s’occupait des tâches de deuxième guitare dans QUEENSRŸCHE, qui a annoncé le mois dernier que le guitariste de longue date Parker Lundgren quittait le groupe pour se concentrer sur « d’autres entreprises commerciales ».

Demandé par un fan dans la section commentaires ci-dessous un Instagram photo de Pierre si Mike a officiellement rejoint QUEENSRŸCHE, le groupe a répondu: “Remplir pour le reste de cette année et ensuite nous verrons…”

Pierre rejoint à l’origine QUEENSRŸCHE pour l’album 2003 “Tribu” et est resté avec le groupe pendant six ans.

Lundgren, un ancien membre de l’original QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tategroupe solo de qui a également été brièvement marié à Geoffla belle-fille de Miranda, a annoncé son départ de QUEENSRŸCHE dans une publication sur les réseaux sociaux le 2 juillet.

Le musicien de 34 ans a écrit : « Depuis plusieurs années, je suis profondément immergé dans la collection et la vente de guitares, ainsi que d’instruments de musique rares et fascinants. Cette passion m’a conduit à ouvrir mon magasin de guitares. Guitares Diablo en 2019. Depuis, mon entreprise s’est développée et j’ai récemment acquis une vitrine avec un atelier de réparation à service complet. En 2020, ma femme et moi avons ouvert Lucky Devil Latte, qui s’est rapidement étendu à plusieurs endroits. Avec ces nouveaux efforts et les responsabilités qui en découlent, mon temps à consacrer à QUEENSRŸCHE est devenu de plus en plus tendu et je ne suis plus en mesure de consacrer le temps et la concentration qu’il mérite. Pour ces raisons, j’ai pris la difficile décision de quitter mon rôle de guitariste dans QUEENSRŸCHE.

“Je tiens à remercier mes amis, ma famille et mes fans d’avoir fait de ces 13 dernières années un voyage incroyable. Je ne souhaite que le meilleur pour les autres membres du groupe, l’équipe et tous ceux qui nous ont soutenus.

“J’espère avoir votre soutien continu alors que je poursuis de nouvelles entreprises.”

Les autres membres de QUEENSRŸCHE a ajouté dans une déclaration séparée : « Depuis plus d’une décennie, ce fut un grand plaisir de regarder [Parker] évoluer et s’épanouir en tant que guitariste, auteur-compositeur et, surtout, un être humain merveilleux. Parker sera toujours une famille pour nous et nous lui souhaitons tout le succès du monde dans ses nouvelles entreprises. Tenez bon, mon frère!”

Lundgren, qui a rejoint QUEENSRŸCHE en 2009, auparavant absent de certains des QUEENSRŸCHEaux États-Unis en septembre 2018, lorsque le groupe était en tournée en première partie de SCORPION.

Guitariste Michael Wilton et bassiste Eddie Jackson sont les seuls membres originaux restants de QUEENSRŸCHE, qui se sépare avec Tate en 2012 et l’a remplacé par l’ex-GLOIRE CRIMSON leader Todd La Torre.

QUEENSRŸCHE a sorti trois albums à ce jour avec La Torre – 2013 “Queensrèche”, 2015 “Condition Humaine” et 2019 “Le verdict”.

En avril 2014, Tate et QUEENSRŸCHE a annoncé qu’un règlement avait été trouvé après une bataille juridique de près de deux ans où le chanteur a poursuivi en justice les droits de la QUEENSRŸCHE Nom. Original QUEENSRŸCHE membres Wilton, Jackson et Scott Rockenfield (batterie) a répondu avec une contre-poursuite. Le règlement comprenait un accord qui Wilton, Rockenfield et Jackson continuerait comme QUEENSRŸCHE, tandis que Tate aurait le droit exclusif d’interpréter les albums “Opération: Mindcrime” et “Opération: Mindcrime II” dans leur intégralité en direct.

Rockenfield n’a pas joué avec QUEENSRŸCHE en plus de quatre ans. Le groupe a utilisé l’ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo à des fins de tournée depuis avril 2017.

Les pistes de batterie sur “Le verdict” ont été fixées par La Torre.