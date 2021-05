Queensrÿche rejoint par le guitariste Mike Stone pour un concert dans l’Idaho (vidéo)

QUEENSRŸCHE guitariste Parker Lundgren était absent du concert du groupe vendredi dernier (21 mai) au Chiefs Event Center du Shoshone-Bannock Casino à Fort Hall, Idaho. Remplir pour lui était Mike Stone, qui a rejoint QUEENSRŸCHE pour l’album 2003 “Tribu” et est resté avec le groupe pendant six ans. Mike a finalement été remplacé par Lundgren, ancien membre de l’original QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tategroupe solo de qui a également été brièvement marié à Geoffbelle-fille de Miranda.

En 2017, Lundgren, qui a rejoint QUEENSRŸCHE en 2009, a ouvert son propre magasin de guitares appelé Guitares Diablo dans la région de Seattle.

Après le concert de vendredi, QUEENSRŸCHEl’autre guitariste, Michael Wilton, a pris son Instagram pour écrire: “Notre premier spectacle en 15 mois au casino COMPLET de Fort Hall, Idaho et il a ROCKED? #queensryche # 1stshowin15months #soldout #forthallidaho #michaelwilton #whip #rychersrule #greattime #greatfans #wemissedperforming #beenalongtimecoming”.

Lundgren auparavant, certains de QUEENSRŸCHEaux États-Unis en septembre 2018, alors que le groupe était en tournée pour soutenir SCORPIONS.

Wilton et bassiste Eddie Jackson sont les seuls membres originaux restants de QUEENSRŸCHE, qui s’est séparé avec Tate en 2012 et l’a remplacé par un ex-GLOIRE CRIMSON chanteur Todd La Torre.

QUEENSRŸCHE a sorti trois albums à ce jour avec La Torre – 2013 “Queensrÿche”, 2015 “Condition Hüman” et 2019 “Le verdict”.

En avril 2014, Tate et QUEENSRŸCHE a annoncé qu’un règlement avait été conclu après une bataille juridique de près de deux ans au cours de laquelle le chanteur avait intenté une action en justice pour les droits sur le QUEENSRŸCHE Nom. Original QUEENSRŸCHE membres Wilton, Jackson et Scott Rockenfield (batterie) a répondu avec une contre-combinaison. Le règlement comprenait un accord qui Wilton, Rockenfield et Jackson continuerait comme QUEENSRŸCHE, tandis que Tate aurait le droit exclusif d’interpréter les albums “Opération: Mindcrime” et “Opération: Mindcrime II” dans leur intégralité en direct.

Rockenfield n’a pas joué avec QUEENSRŸCHE en plus de quatre ans. Le groupe a utilisé l’ancien KAMELOT le batteur Casey Grillo à des fins de tournée depuis avril 2017.

Les pistes de batterie sur “Le verdict” ont été fixés par La Torre.