Queensrÿche reprend le matériel d’écriture pour le prochain album studio

QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre et guitariste Michael Wilton se sont regroupés avec le producteur Chris “Zeuss” Harris dans La TorreL’État d’origine de Floride reprendra le travail sur des démos pour le prochain suivi du groupe à 2019 “Le verdict” album. Quelques photos des dernières sessions, qui ont été publiées sur Todd‘s Twitter, peut être vu ci-dessous.

Il y a deux mois, Wilton, La Torre et QUEENSRŸCHE bassiste Eddie Jackson engagé dans une autre session d’écriture avec Zeuss à l’icône de lutte Hulk Hoganl’ancien domaine de Belleair, en Floride.

Wilton a confié à The Metal Voice du Canada la direction musicale du nouveau QUEENSRŸCHE matériel: “C’est ce que c’est. Je ne peux pas le décrire. J’ai du mal à dire aux gens quel est mon style de guitare. Je n’ai aucune idée de ce que je fais techniquement ou quoi que ce soit. C’est – je pense que cela se produit simplement organiquement. Nous avons beaucoup d’idées. Alors maintenant, nous ne faisons que les construire. Et c’est un peu la joie de faire ça en tant que groupe, c’est de voir ça se produire en temps réel et de voir les chansons se construire du riff au la chanson finie. Et nous sommes dans ce processus en ce moment. Il est donc difficile de dire où nous allons ou ce que nous faisons. Notre producteur, Zeuss, si c’est une indication, il dit que cela ressemble à QUEENSRŸCHE … Je pense que nous allons juste avec notre instinct en ce moment. Vous ne voulez pas prendre trop de risques drastiques de nos jours. Je pense donc que c’est plus une continuation de ‘Le verdict’, peut-être, dans un certain sens. Nous surfons sur cette vague. Cela nous a fait du bien. [Laughs]”

QUEENSRŸCHEle prochain disque marquera apparemment les débuts de l’enregistrement avec le groupe de Casey Grillo, qui a remplacé le batteur d’origine Scott Rockenfield en 2017.

En janvier dernier, Rockenfield a rejeté les suggestions qu’il a quitté QUEENSRŸCHE ou retiré de la musique. Le batteur, qui n’a pas joué avec QUEENSRŸCHE en plus de quatre ans, a pris à son Facebook page pour dire que les fans “n’ont en aucun cas été informés des faits” et a laissé entendre qu’il offrirait plus de détails à une date ultérieure.

Scottles commentaires de ont marqué la première fois qu’il avait publiquement abordé son statut avec QUEENSRŸCHE.

Les pistes de batterie sur “Le verdict”, ont été fixées par QUEENSRŸCHE chanteur Todd La Torre.



Petite pause ici sous le soleil de Floride pendant que les sessions d’écriture de chansons continuent ? De bonnes choses en préparation ? @MikeoftheRyche @zeuss1 @queensryche pic.twitter.com/xCgWQvhGUE – Todd La Torre (@ToddLaTorre) 27 juin 2021

Nouvelles sessions en cours.



Ryche#4@queensryche pic.twitter.com/OHdbu2WInv – Todd La Torre (@ToddLaTorre) 22 juin 2021

Mots clés:

queensryche

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).