Queer Eye Fab Five transformations de la première saison à maintenant

Queer Eye consiste à transformer la vie des «héros» de la série – Jonathan leur offrant une coupe de cheveux et un régime de beauté, une nouvelle garde-robe boujee de Tan, le relooking complet de la maison de Bobby et Karamo changeant leur état d’esprit et leur vision de la vie. Oh, et Antoni est également là pour leur apprendre à cuisiner une recette aléatoire qui comprend invariablement de l’avocat. Mais tandis que les gens de Queer Eye subissent des transformations spectaculaires au cours de leur épisode, les Fab Five eux-mêmes ont également subi des changements assez importants au cours de la série.

La première saison de Queer Eye est sortie en février 2018 – près de quatre ans avant sa dernière série, la saison six, qui vient de sortir sur Netflix. Voici les transformations de chacun des Fab Five et à quel point le casting de Queer Eye a changé depuis le tout premier épisode jusqu’à maintenant :

Tan France

Il est sûr de dire que Tan est l’un des Queer Eye Fab Five qui a le moins changé dans sa transformation au cours des six dernières saisons. Il a toujours de superbes cheveux, de superbes sourcils et de superbes hauts. Les cheveux de Tan ont peut-être légèrement changé, passant du poivre et du sel au renard argenté, mais qui pourrait être fou de ça ? C’est un regard.

Marron Karamo

D’accord, quelqu’un peut-il m’expliquer comment Karamo a gardé sa barbe EXACTEMENT la même pendant six saisons entières ? Il est plein de sagesse autant maintenant qu’il l’était dans la première saison.

Jonathan Van Ness

Jonathan a toujours eu une barbe, mais elle est beaucoup plus longue et plus épaisse dans la dernière saison de Queer Eye que dans le premier épisode. Jonathan s’est révélé publiquement non binaire en 2019 dans une interview avec le magazine Out, déclarant : « Je ne suis pas conforme au genre. Comme, certains jours je me sens comme un homme, mais d’autres jours je me sens comme une femme. Je n’ai pas vraiment – ​​je pense que mes énergies sont vraiment partout. Toute opportunité que j’ai de briser les stéréotypes du binaire, je suis d’accord pour ça, je suis là pour ça.

Antoni Porowski

D’accord mais Antoni a-t-il même vieilli depuis le début de Queer Eye ??? Antoni, si vous lisez ceci, merci de me dire quelle crème hydratante vous utilisez x

Bobby Beurk

Et enfin, et non des moindres, nous avons Bobby. Par où commencer ? Dans la première saison de Queer Eye, Bobby avait une carotte blonde à l’eau de Javel et seulement un INDICE de chaume. Maintenant, il a une barbe robuste, des sourcils plus foncés et plus épais et des cheveux beaucoup plus foncés. Il ressemble à une couleur similaire à ses racines dans la première saison, alors peut-être qu’il vient d’arrêter de le mourir?

