Queer Romance Game vous permet de courtiser et de servir des vampires chauds

Je vais garder cinquante dollars avec toi, ce ne serait pas du tout tragique si ces trois vampires décidaient de me tuer. Gif : Premiers jeux de morsure

Le studio LGBTQIA + First Bite Games, après un an à titiller ses abonnés sur les réseaux sociaux avec des informations d’amour et des illustrations de personnages épicées, a enfin sorti son jeu de roman visuel de comédie noire, First Bite. Initialement prévu pour Halloween, First Bite est sorti hier sur Itch.io.

Dans le jeu, vous incarnez Noe, « un humain et amoureux de tout ce qui est paranormal », qui entre dans une étrange maison sur Dead End Drive dans l’espoir de confirmer la rumeur selon laquelle ses habitants seraient des créatures de la nuit. C’est là qu’ils se retrouvent sous le regard glacial de trois vampires centenaires nommés Laurel, Ilyas et Valeria.

Comme c’est la pratique courante pour mes fantasmes – je veux dire un gameplay de roman visuel – vous avez l’option audacieuse de romancer les trois vampires injustement attrayants. Mais soyez averti, comme leur rue l’impliquerait, le jeu a de multiples résultats positifs aux côtés de 26 « impasses ». Ainsi, vous devrez choisir judicieusement vos mots pour éviter d’être dévoré par vos prétendus amants paranormaux. Ou pas. C’est comme tu veux. Et si vous vous sentez une fois mordu et deux fois timide à propos des romances dans les jeux, First Bite propose un itinéraire non romantique dans lequel vous pouvez «forger une amitié (quoique maudite)».

Le jeu décrit Laurel comme « un amoureux de Hot Topic », Ilyas comme un himbo qui pense qu’il est le gars le plus intelligent de la pièce, et Valeria comme quelqu’un qui est attaché à Dracula, donc vous savez que ces gars sont amusants à avoir lors de fêtes si vous êtes pas trop occupé à les fuir pour la vie. S’il vous arrive de ne pas vibrer avec le nom de votre personnage, First Bite vous permet de changer son nom et ses pronoms pour votre plaisir de jeu de rôle.

Ce jeu classé 18+ n’est pas pour les âmes sensibles, mettant en vedette « un langage grossier, de la violence (mort potentielle du joueur), du sang et du gore, (facultatif) des scènes sexuelles (y compris le kink consensuel et le BDSM), la manipulation émotionnelle (surnaturelle), et d’autres contenus que certains joueurs peuvent trouver dérangeants. Si la comédie noire du jeu est aussi sauvage que sa tradition et sa description de contenu, je pourrais avoir une nouvelle obsession entre les mains.

J’espère qu’ils mangent des gressins sans ail.

First Bite Games sait clairement ce qui intéresse les joueurs ayant une affinité pour les vampires : faire partie de la « foule des itinérants » avec des vampires incroyablement attirants et/ou les servir de pied et de main. Et avec Laurel, Ilyas et Valeria étant partiellement interprétés par Jalen Cassell (Okuyasu de JoJo’s Bizarre Adventure), Alejandro Saab (Yuri de Fire Emblem: Three Houses) et Marie Westbrook (Hanami de Jujutsu Kaisen), le dialogue des vampires peut bien te faire rougir. Pour ma part, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux suzerains vampires.

First Bite est disponible sur Itch.io pour 9,99 $.