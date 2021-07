Quel a été le but le plus rapide jamais marqué alors que Luke Shaw établit le record de l’Euro ?

Luke Shaw est entré dans l’histoire ce soir (Photo: Pool via REUTERS)

L’Angleterre connaît un début fantastique lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie, alors que Luke Shaw a marqué un but en seulement une minute et 57 secondes du début du match.

Le premier match de Shaw a été le but le plus rapide jamais marqué en finale des Championnats d’Europe, ainsi que son premier pour l’équipe nationale d’Angleterre.

Chus Pereda détenait auparavant le record du but le plus rapide en finale après son effort lors de la victoire 2-1 de l’Espagne sur l’URSS en 1964.

Mais est-ce que le clignement des yeux de Shaw était le but le plus rapide jamais marqué, ou ce record appartient-il à un autre footballeur ?

Voici tout ce que vous devez savoir.

Quel a été le but le plus rapide jamais marqué ?

Bien que le but de Luke Shaw ait eu lieu en moins de deux minutes, c’est loin d’être le but le plus rapide jamais enregistré.

Ce record appartient à Gavin Stokes lors du match de 2017 entre Maryhill et Clydebank.



Le but de Luke Shaw est impressionnant – mais c’est loin d’être le but le plus rapide jamais marqué (Photo: Pool via REUTERS)

Ce match était un match de football junior hors championnat impliquant deux équipes de la première division de la Super League de l’ouest de l’Écosse dans le football écossais.

Stokes a marqué le but en un temps record de 2,1 secondes.

Cependant, le but le plus rapide officiellement reconnu par la Football Association a eu lieu lors d’un match amateur de 2004 entre Cowes Sports Res. v Eastleigh Rés.

Marc Burrows a marqué le premier but en seulement 2,56 secondes du match.

Les rapports de témoins oculaires indiquent que le but a été aidé par un vent de suivi particulièrement fort – mais il est néanmoins impressionnant.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Bien que Shaw détienne le record du but le plus rapide jamais marqué lors de la finale des Championnats d’Europe, le but le plus rapide jamais inscrit dans la compétition appartient à Dmitri Kirichenko.

Kirichenko a marqué le premier but à seulement 67 secondes du match entre la Russie et la Grèce en 2004.

Le but le plus rapide jamais inscrit en finale de Coupe du monde a été celui de Hakan Şükür, qui a marqué en seulement 10,8 secondes lors du match de 2002 entre la République de Corée et la Turquie.

