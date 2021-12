Quel a été le moment le plus emblématique de 2021 ?

2021 a été une année de nombreux hauts, beaucoup de bas et, surtout, un chaos absolu. Que s’est-il passé exactement en 2021 ? Vraiment qui sait. C’est probablement la deuxième année la plus étrange de mémoire d’homme, et il nous reste encore deux semaines (yay !). Cependant, le moment est enfin venu de voter pour le moment le plus emblématique de 2021.

Mais tout au long du carnage, il y a 18 moments qui se démarquent comme vraiment sauvages. Cette année, nous avons eu les Euros (surtout Jack Grealish), « Omicron », Jackie Weaver, Squid Game, le Canal de Suez, Bernie Sanders sur une chaise et bien d’autres.

Alors asseyez-vous, montez les chansons de Noël et votez une fois pour toutes pour le moment le plus emblématique de 2021.

Voici les 18 moments les plus emblématiques de 2021 :

1. Bernie Sanders sur une chaise

2021 a commencé avec ce moment d’or – un mème qui serait désormais connu sous le nom de « Bernie sur une chaise ». Chaudement enveloppé dans son manteau et ses mitaines lors de l’inauguration de Joe Biden, cette photo emblématique a été capturée et immortalisée pour le reste de 2021 et au-delà.

Quelqu’un a même créé un site Web pour que vous puissiez placer Bernie sur une chaise n’importe où dans le monde !!! De votre campus universitaire à la lune, Bernie a vraiment fait le tour et c’était vraiment phénoménal.

2. Résurgence de Sea Shanty

Le renouveau des chants de marins a décollé après que l’écossais Nathan Evans, 26 ans, a publié une vidéo sur TikTok chantant « The Wellerman ». La chanson folklorique originaire de Nouvelle-Zélande a suscité un regain d’amour pour cette tendance et les gens ne pouvaient tout simplement pas s’en sortir.

L’interprétation de Nathan est devenue si populaire qu’il l’a produite professionnellement, a créé une vidéo musicale et l’a jouée avec Jack Whitehall aux Brits. Et tant mieux pour Nathan ! Un moment emblématique dans le temps, mais s’il vous plaît, ne jouez plus jamais aux chants de marins dans les boîtes de nuit ou je pourrais exploser de rage x

3. VOUS N’AVEZ AUCUNE AUTORITÉ ICI, AUCUNE AUTORITÉ DU TOUT

Tous saluent la reine Jackie Weaver – le héros national né de cette réunion virale de Zoom du Conseil paroissial de Handforth. La réunion zoom la plus costaude, la plus déjantée et la plus emblématique de tous les temps.

En résumé : un gars vient de dire à Jackie qu’elle n’avait aucune autorité et lui a dit de partir. Comme une vraie légende, elle l’a expulsé de la réunion et a été saluée comme une légende depuis.

Écoutez, il est indéniable que Jackie Weaver est géniale et tout, mais il est juste de dire qu’elle a bel et bien traite elle – elle a même sorti un livre. Ce n’est qu’au Royaume-Uni que ce genre de chose se produirait. Vibrations.

4. Le meme des quatre gars

Techniquement, cette image existait avant 2021, mais elle n’a vraiment explosé qu’en janvier de cette année – et elle n’avait pas de prix. Le mème des quatre gars a vraiment pris vie lorsque Twitter a décidé de les peindre comme des visages de racistes morts de cerveau et borderline – * ce genre d’opinion britannique.

Ils sont devenus des icônes légitimes, avec une nouvelle série de mèmes les transformant en les personnes les plus chaotiques du verrouillage 3.0. L’un d’eux affirme avoir même été approché pour se rendre sur Love Island.

5. Cette fois, il y avait un bateau coincé dans le canal de Suez

Un énorme cargo s’est coincé dans le canal de Suez en Égypte et personne n’avait vraiment la moindre idée de l’importance de cela dans nos vies. Apparemment, c’est l’une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. De toute évidence, ce n’était idéal pour personne, mais cela a donné naissance à de nombreux mèmes.

après des années de vente à découvert de bitcoin et de reddit et d’échanges sur défaut de crédit et un million d’autres choses, je ne comprends pas, c’est tellement rafraîchissant d’entendre que le commerce mondial est en péril parce qu’un gros bateau s’est coincé dans un canal – Brandy Jensen (@BrandyLJensen) 25 mars 2021

6. Quand Harry et Meghan ont secoué le monde en allant sur Oprah

L’interview de célébrité la plus explosive à ce jour – lorsque le prince Harry et Meghan sont apparus sur Oprah. Parallèlement aux affirmations selon lesquelles la famille royale était raciste, Meghan a insisté sur le fait que Kate la faisait pleurer et qu’ils étaient exclus de la famille, et non l’inverse. Parlez de l’aération du linge sale.

7. Annonce de la mort du prince Philip sur BBC Radio 1

Après de nombreuses années de rumeurs, 2021 a marqué l’année de la mort officielle du prince Philip, plongeant le pays dans une période de deuil forcé. L’annonce a d’abord été faite sur toutes les chaînes de radio et de télévision de la BBC. Cependant, sur Dance Anthems de BBC Radio 1, il était marqué d’un véritable signe de respect : une baisse de basse très sérieuse.

8. Love Island : Millie joue du piano et ‘Je ne vais pas laisser personne me prendre pour une piqûre sans lactosérum’

Écoutez, nous avons très peu de choses à montrer pour Love Island 2021, le plus ennuyeux à ce jour. Dieu merci pour nos deux reines indéniables Chloé et Millie qui ont à elles seules porté le spectacle avec deux moments précis – le spectacle de talents où Millie vantait ses compétences au piano et l’attitude de reine de Chloé.

Twitter était sur sa meilleure forme tout au long de cette saison et les mèmes le prouvent.

9. La vidéo des baisers de Matt Hancock

Quelque chose qu’absolument aucun d’entre nous ne voulait voir – une fuite vidéo CCTV de l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock enfreignant les directives de Covid et embrassant son assistante Gina Coladangelo. La pure nostalgie des vibrations disco de la huitième année était suffisante pour que tout le monde se sente mal à l’aise – sans parler du Sun qualifiant leur affaire de « canoodling ».

10. Le gars des fesses en euros

L’euro dans son ensemble était emblématique, mais il n’y avait rien de mieux quand une légende absolue, Charlie Perry, un couvreur de 25 ans de Sunbury-on-Thames, a rendu son pays fier en lui mettant une fusée allumée au milieu de Wembley, le jour de la finale de l’Euro Angleterre vs Italie.

11. Nicki Minaj contre Chris Whitty

Probablement la confrontation la plus inattendue de 2021 : lorsque Nicki Minaj s’est retrouvé face à Chris Whitty.

Minaj a déchaîné Twitter lorsqu’elle a tweeté que l’amie de son cousin à Trinidad souffrait de « testicules enflés » après avoir été piquée, ce qui a par la suite poussé sa petite amie à annuler leur mariage.

Et les choses sont devenues plus étranges lorsque le Dr Whitty et le Premier ministre ont été appelés à répondre lors d’une conférence de presse du gouvernement.

🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧 envoyez ceci au premier ministre et faites-lui savoir qu’ils m’ont menti. Je lui pardonne. Personne d’autre. Seulement lui. pic.twitter.com/ZmJ2sST8Es – Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 14 septembre 2021

12. Quand il y a eu une pénurie d’essence, la BBC a envoyé un journaliste nommé ‘Phil McCann’ pour la couvrir

Celui-ci parle de lui-même vraiment.

13. Le jeu de calmar conquiert le monde

Oh, ce vieux truc ? Juste l’émission Netflix la plus regardée JAMAIS, et la première émission télévisée à conquérir littéralement le monde. Un nouveau phénomène culturel est né cette année et Netflix ne sera plus jamais le même.

14. Emma Thompson danse comme une folle avec Adele

2021 a marqué la sortie très attendue du nouvel album d’Adele, « 30 ». Non seulement nous avons eu la chance d’avoir 12 bangers classiques d’Adele, mais aussi cette vidéo d’Emma Thompson en train de perdre sa merde à cause de la musique d’Adele.

15. Quand Dermot O’Leary a été confondu avec Philip Schofield ce matin et a été félicité pour son coming out

Celui-ci est juste un classique, vraiment.

16. Rouge – version de Taylor et Jake Gyllenhaal

Avec la réédition par Taylor de sa nouvelle version de Red, la bande originale autoproclamée de sa rupture avec Jake Gyllenhaal, le drame a bel et bien repris vie.

Internet est passé par une grande phase de « va te faire foutre Jake Gyllenhaal » et il était difficile de ne pas le remarquer.

17. Fête de Noël de Downing Street

Le gouvernement a de nouveau été appâté – et cette fois, c’était pour une prétendue fête de Noël qui s’est tenue à Downing Street l’année dernière, lorsque le reste d’entre nous a été contraint à l’isolement. À la manière britannique, nous avons profité de cette occasion pour rincer absolument le gouvernement sur Twitter. Et c’était de jolies blagues.

17. Jesy Nelson au Jingle Bell Ball

La pompe d’épaule de Jesy Nelson au Jingle Bell Ball restera dans l’histoire comme l’une des meilleures performances de cette année. Non, ce SIÈCLE. Les réactions des mèmes étaient tout aussi bonnes.

18. Strictly Come Dancing: Danse au choix du couple de Rose et Giovanni

Un moment vraiment sain pour terminer : au cours de la huitième semaine de la compétition, le duo a interprété son choix de couple, une danse qui a célébré la communauté sourde. À mi-chemin de la routine, la chanson est devenue silencieuse, provoquant des larmes parmi les téléspectateurs alors qu’ils regardaient le couple continuer à danser magnifiquement sans musique.

Non seulement cela a inspiré des millions de personnes, mais ils ont également remporté le spectacle.

– Première utilisation de la langue des signes dans une danse

– Premier score parfait de l’histoire de l’émission

– Leur iconique Couple’s Choice

– Et plusieurs autres danses qui sont entrées dans l’histoire Strictement

C’était le moment ! Et Gio a finalement gagné !

Partenariat brillant.

Très heureux pour Rose et Gio😊 pic.twitter.com/NXdCJQjIId – Angelo (@annoyingCD) 18 décembre 2021

Je suppose que 2021 a été une année mouvementée après tout ?

Votez pour le moment le plus emblématique de 2021 ici :

