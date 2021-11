. Quel âge a Carmen Salinas ?

Les adeptes de l’actrice Carmen Salinas continuent de promouvoir des chaînes de prière, afin que la légendaire artiste mexicaine se rétablisse, après avoir subi un accident vasculaire cérébral mercredi soir, dont les médecins ne donnent pas une part défavorable.

Et au milieu de la tristesse et de l’inquiétude générées par l’état de santé de la star du petit écran et du cinéma, une question que se posent de nombreux fans de Carmelita est de savoir quel âge elle a.

La réponse surprendra sans aucun doute de nombreux adeptes, car l’actrice, qui a fait ses débuts à la télévision en 1964 sous la baguette d’Ernesto Alonso, a non seulement l’air très jeune pour son âge, mais c’est aussi une femme qui, tout au long de sa vie, jouit d’une bonne condition physique. et bonne santé.

Carmelita a 82 ans, qui s’est révélée le 5 octobre. Ce sont les informations officielles connues sur l’âge de l’actrice, selon les données soumises par la propre famille du Mexicain, née dans la ville de Torreón, Coahuila, le 5 octobre 1939.

Malgré cela, d’autres informations circulent sur Internet, dans lesquelles la page Culture du gouvernement mexicain, qui contient la biographie des artistes les plus représentatifs de la culture mexicaine, assure que l’âge réel de l’actrice est de 88 ans.

Dans le lien de la page susmentionnée, que nous partageons ici, il est indiqué que Carmen Salinas est née le 5 octobre 1933, et ils signalent également que sa ville d’origine est Torreón, Coahuila.

Là, dans une sorte de paragraphe honorifique sur Carmelita, qui est toujours confinée dans un hôpital du quartier Roma, dans la capitale mexicaine, avec peu de chances de survie, on se souvient de la carrière prolifique de la star.

« Elle est apparue dans le milieu artistique dans les années 1960 comme une imitatrice des chanteurs du moment, grâce à sa grâce, sa sympathie et son caractère insouciant, elle est rapidement devenue populaire auprès du public, rejoint le théâtre, le cinéma et la télévision, où elle travaille en alternance et constamment », explique la page Cultira du gouvernement mexicain.

« Depuis son lancement, il n’a pas cessé de travailler, et il fait partie des personnalités du monde du divertissement. Parmi ses films les plus connus, on peut citer : La vida inutil de Pito Pérez (1970) avec Ignacio López Tarso, El rincón de las virgenes (1972) et Calzonzin Inspector (1974) avec Alfonso Arau. Dans les années 1970 et 1980, il participe à bon nombre de films appelés ficheras, jouant le gentil « tire-bouchon » ; Carmen Salinas s’est également aventurée dans la production théâtrale avec un grand succès », ont-ils ajouté.

VidéoVidéo liée à quel âge a carmen salinas ?: les espérances de vie sont peu nombreuses

Les informations les plus récentes sur l’état de santé de Carmelita ont été données ce samedi, lorsque le filleul de l’actrice, Jorge Nieto, n’avait plus beaucoup d’attentes positives quant à l’éventuelle guérison de Carmelita.

Nieto a déclaré à la presse qu’après plusieurs avis de neurologues reconnus, le pronostic concernant Carmelita est que les lésions cérébrales dont elle souffre seraient irréversibles.

« Il ne va plus se réveiller. Ce qu’ils nous disent, c’est qu’il ne va pas se réveiller, mais nous attendons un miracle, tout pourrait arriver », a déclaré Nieto, avertissant que la partie où l’accident vasculaire cérébral s’est produit est inopérable.