Quel âge a Daniella lvarez ?

. Daniella Álvarez fera partie du jury de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina.

Le visage de Daniella Álvarez est connu dans les concours de beauté pour avoir été la représentante de la Colombie dans Miss Univers 2012.

Álvarez est né le 24 mai 1988 dans la ville de Barranquilla en Colombie. Actuellement, il a 33 ans.

La star colombienne fera bientôt ses débuts à la télévision de langue espagnole aux États-Unis avec sa participation en tant que juge à la douzième saison de Nuestra Belleza Latina.

Daniella Álvarez a étudié la communication sociale à l’Universidad del Norte de Barranquilla et a obtenu une maîtrise en relations internationales de l’Universidad Pontificia Javeriana à Bogotá, en Colombie.

Álvarez est un éminent présentateur de télévision qui a participé à des productions de médias colombiens tels que RCN Televisión, Caracol Televisión et Canal 1.

Le talent, la sympathie et le charisme du modèle ont volé l’affection du public colombien qui l’a soutenue tout au long de sa carrière artistique qui a commencé à 23 ans avec sa participation au concours de beauté Señorita Colombia.

Daniella Álvarez a vécu une expérience difficile dans la sphère personnelle, ceci après avoir subi des complications de santé après une intervention chirurgicale qui a été réalisée en 2020 pour enlever une masse qu’elle avait dans son abdomen.

Selon des informations rapportées par le journal El Comercio, la masse dans la région abdominale d’Álvarez était très proche de son artère aortique, pour laquelle il a dû subir deux autres interventions.

La reine de beauté colombienne a annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle avait dû subir une amputation de sa jambe gauche à la suite d’une ischémie qu’elle avait subie après les trois précédentes interventions chirurgicales qu’ils lui avaient pratiquées.

Daniella Álvarez est devenue un exemple de ténacité et de persévérance pour les milliers d’hispaniques confrontés à un problème de santé très similaire à celui qu’elle a connu. Actuellement, la star colombienne porte une prothèse à la jambe gauche.

« Chère jambe gauche, il y a 7 mois, vous m’avez soudainement été arraché, mais je veux que vous sachiez que je vais bien. Vous m’avez donné 32 années de vie uniques pour danser, courir, faire du vélo, jouer avec mes frères et sœurs, aider mes grands-parents, rendre mes parents fiers de mes compétences, courir après mon neveu et profiter de la mer et de la natation jusqu’à ce que je fatiguera », a déclaré Álvarez en janvier dans une publication émouvante sur son profil officiel sur Instagram.

Consciente de l’impact que son histoire de vie a causé, Daniella lvarez est la présidente de la Fondation Daniela Álvarez dans le but de faire don de matériel médical aux personnes souffrant d’un handicap.

La première personne à avoir bénéficié de la Fondation Daniela Álvarez a été Amparo Cuestas, une Colombienne qui a perdu l’un de ses membres à cause de ses problèmes de sucre. En juillet, Cuestas a été surprise avec un fauteuil roulant qui lui permettra de se déplacer dans sa vie de tous les jours.

Actuellement, Daniella Álvarez s’est associée à la maison orthopédique Ottobock Healthcare Andina pour faire don d’une prothèse à une personne qui rêve de pouvoir à nouveau marcher.

Avec plus de 3 millions de followers sur les réseaux sociaux, Daniella Álvarez est une ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF et porte-parole de causes sociales dans son pays d’origine.

Parallèlement à sa carrière artistique, lvarez s’est aventuré dans le monde des affaires avec le lancement de sa propre boutique de vêtements appelée Daniela Álvarez Boutique et possède deux emplacements physiques en Colombie.