Quel âge a Greidys Gil ?

in

. Greidys Gil a été la première femme cubaine à être couronnée Nuestra Belleza Latina.

Greidys Gil est l’une des personnalités les plus appréciées du public hispanophone dans l’histoire de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina. Actuellement, l’interprète a 40 ans et est mère de deux enfants, fruit de son mariage avec l’homme d’affaires Luis Zaldívar.

Gil est né le 18 novembre 1980 dans la ville de San Antonio de Las Vegas à Cuba. La reine de beauté a émigré aux États-Unis en 2005 à la recherche d’une meilleure qualité de vie.

Greidys Gil a été la première femme cubaine à être couronnée Nuestra Belleza Latina. En 2009, elle est devenue la gagnante de la troisième saison de l’important concours Univision, ce qui lui a permis de recevoir un prix de 250 000 $ et un contrat d’exclusivité avec le réseau de télévision.

Le talent, le charme et le charisme de Gil ont captivé des milliers d’hispaniques aux États-Unis. Depuis qu’elle a commencé sa carrière artistique dans les médias, la star a fait partie de productions télévisées telles que « Sábado Gigante », « El Gordo y la Flaca » et « Nuestra Belleza Latina ».

L’interprète cubaine s’est essayée aux feuilletons avec sa participation à des mélodrames tels que “Eva Luna”, “Corazón valiente”, “Rosario” et “Husband for rent”. Après avoir mis fin à son contrat avec Univision, Gil a rejoint le réseau de télévision Telemundo en tant que correspondant à New York pour l’émission de divertissement “Suelta La Sopa”.

Actuellement, Greidys Gil réside dans la ville de Miami en Floride et est complètement à l’écart des médias. Malgré sa retraite pour une durée indéterminée de l’industrie du divertissement, l’interprète consent à ses milliers d’adeptes des conseils beauté via les réseaux sociaux.

La présentatrice de télévision et actrice est mariée à l’homme d’affaires Luis Zaldívar depuis 2015. Le couple est les parents de deux enfants communs, les jeunes Lucas et Grace.

Dans son rôle de mannequin, Greidys Gil a été le visage de campagnes publicitaires pour des entreprises telles que Maybelline, Garnier Fructis, State Farm Insurance, AT&T, JC Penney et PC Richard & Son.

À 40 ans, Gil conserve la figure surprenante qui a attiré l’attention du public hispanophone lors de son passage à Nuestra Belleza Latina. La star est une fidèle fan de sport et de saine alimentation.

La reine de beauté est une créatrice de contenu influente avec plus de 300 000 abonnés sur les plateformes numériques. A travers ses profils sur Instagram, Facebook et YouTube, Greidys Gil partage des astuces culinaires, sportives et beauté utiles.

Gil est ambassadrice de bonne volonté pour des organisations telles que « Amigos For Kids », « Go Red de Corazón », « Family Builders USA » et « Make-A-Wish Foundation », avec lesquelles elle travaille depuis qu’elle a été couronnée Nuestra Belleza Latina. .

Dans une interview accordée à Telemundo, l’interprète cubaine a annoncé qu’elle rêvait d’avoir sa propre fondation pour venir en aide aux enfants souffrant d’insuffisance rénale, en particulier du syndrome néphrotique.

A LIRE AUSSI: Our Latin Beauty: Les photos que vous devriez voir de Greidys Gil