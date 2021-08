Quel âge a Jomari Goyso ?

. Jomari Goyso est l’une des fashionistas les plus importantes du moment à la télévision hispanique.

Jomari Goyso est né le 11 octobre 1981 dans la ville de La Rioja en Espagne. Actuellement, la fashionista a 39 ans.

Goyso est considéré comme l’une des personnalités les plus importantes de l’industrie de la télévision hispanophone pour sa participation à des productions telles que “El Gordo y la Flaca”, “Sal y Pimienta” et “Primer Impacto”.

L’Espagnol est devenu l’une des fashionistas préférées du public hispanique pour ses commentaires chargés d’irrévérence, de malice et d’humour.

Tout au long de sa carrière professionnelle, Jomari Goyso a travaillé avec de grandes stars hollywoodiennes telles que Naomi Campbell, Penelope Cruz, Salma Hayek, Paz Vega et Kris Jenner.

Le talent de Goyso a également été honoré dans de grandes publications telles que Vogue, Cosmopolitan, Glamour, Vanidades, HOLA, People, InStyle et Marie Claire.

Jomari Goyso à 21 ans a commencé sa carrière artistique dans les médias avec une participation spéciale à une émission sur le réseau CNN. Dans une interview révélatrice, la fashionista a révélé que ses débuts à la télévision n’avaient pas été faciles : “J’avais essayé des années auparavant, mais ils avaient dit ‘non, jamais'”.

Goyso a rejoint Univision en tant que commentateur de mode après le limogeage de la fashionista Rodner Figueroa en 2015. Depuis lors, l’interprète espagnol fait partie des productions les plus importantes du réseau de télévision.

Jomari Goyso sera bientôt de retour à Nuestra Belleza Latina en tant que juge avec sa participation à la douzième saison de l’émission de téléréalité qui devrait commencer en septembre.

Les expériences de Goyso ont été capturées dans son livre biographique “Nude” qui est sorti en 2018. Dans la publication, l’artiste a raconté l’histoire de sa vie depuis ses débuts dans une humble ferme en Espagne jusqu’à devenir l’une des voix les plus populaires. télévision en langue.

Le site Web EcuRed a rapporté que la fashionista a tenté de se suicider à plusieurs reprises au cours de son enfance en raison de son surpoids.

«Je ne me souviens pas de quelque chose de gentil, je ne me souviens pas que quelqu’un m’ait dit quelque chose de gentil, jamais. Parce qu’il y avait des choses qui vous tuent et j’ai l’impression que le surpoids était mon addiction, que je le vois comme une façon de dire ‘Je vais d’abord me tuer avant que les gens ne me tuent'”, a déclaré Jomari Goyso dans une interview. se référant à l’expérience difficile qu’il a vécue dans son enfance.

Dans un chapitre de « Naked », Goyso a admis que l’un de ses plus grands objectifs personnels est de devenir bientôt père : « Je ne sais pas si je vais adopter ou décider d’être père par d’autres méthodes, mais je suis sûr que cela est mon nouveau destin. : Prendre soin d’une petite personne et me donner entièrement à ce nouvel amour, sans crainte ni réserve ».

La star d’Univision a toujours gardé ses expériences personnelles loin de la vie publique. Cependant, dans le livre “Naked”, il a avoué qu’il n’excluait pas la possibilité de tomber amoureux à l’avenir “d’un homme ou d’une femme, ou des deux”.

Avec plus de 2 millions de followers sur les plateformes numériques, Jomari Goyso est l’une des fashionistas les plus importantes du moment dans l’industrie du divertissement hispanophone.