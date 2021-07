in

Regarder Outer Banks est ce qui se rapproche le plus de mes vacances à la plage dans un avenir proche, et honnêtement, je ne suis pas en colère. Une partie de meurtre mystérieux, une partie de chasse au trésor et un million de parties de drame estival assoiffé, la série suit un groupe d’adolescents appelés les Pogues qui tentent de trouver 400 millions de dollars d’or ~ perdu en mer ~. Je sais déjà, juste des trucs normaux que tous les lycéens traversent.

Comme vous le savez probablement bien, car il est impossible que vous n’ayez pas encore regardé cette émission, les Pogues se composent de John B (vous avez encore des questions sur la raison pour laquelle son nom n’est pas seulement John, mais peu importe), Kiara, Pope et JJ ainsi que leurs rivaux riches Sarah, Topper et Rafe et le nouveau venu de la saison 2 Cleo – qui sont tous censés avoir 16 ans.

Le fait est qu’aucun de ces acteurs n’a 16 ans dans la vraie vie. Comme, ils ne sont même pas proches.

Chase Stokes (John B)

Âge dans l’émission : 16

Âge IRL : 28

Ouais. Notre principal homme aux cheveux souples a plus de 10 ans de plus que son personnage. Donc, si vous vous demandez pourquoi aucun des gars de votre lycée ne ressemblait à John B, C’EST POURQUOI.

Madelyn Cline (Sarah)

Âge dans l’émission : 16

Âge IRL : 2. 3

Je veux dire, elle est au moins plus proche de l’âge de son personnage que Chase, mais quand même. Nous parlons ici d’une différence d’âge de six ans.

Madison Bailey (Kiara)

Âge dans l’émission : 16

Âge IRL : 22

Kay, cela a un peu plus de sens. Je veux dire, elle joue toujours quelqu’un de six ans plus jeune qu’elle ne l’est IRL, mais je l’achète !

Jonathan Daviss (Pape)

Âge dans l’émission : 16

Âge IRL : 22

Vraiment offensé qu’aucun des mecs de mon lycée n’ait ces abdos. Tellement grossier.

Carlacia Grant (Cléo)

Âge dans l’émission : 16

Âge IRL : vingt-et-un

Carlacia, la nouvelle actrice principale de la saison 2, n’a en fait pas très loin de l’âge de Cleo !

Rudy Pankow (JJ)

Âge dans l’émission : 16

Âge IRL : 22

Utile pour connaître l’âge de votre futur mari, amirite ?

Austin Nord (Topper)

Âge dans l’émission : 16

Âge IRL : 25

Le mec est loin d’être un adolescent légitime, la vie est un mensonge, etc.

Drew Starkey (Rafe)

Âge dans l’émission : 19

Âge IRL : 27 ? Peut-être?

L’âge de Drew n’est pas largement disponible car il n’est pas si célèbre (encore !!!!! DONNEZ-LUI DU TEMPS !), Mais rassurez-vous, il n’a pas presque 19 ans.

D’accord, c’est tout, il est temps de revoir Outer Banks sur Netflix parce que c’est littéralement tout ce que j’ai pour moi, au revoir.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

