Quel âge a Maribel Guardia ? : Photos de bikini

. Maribel Guardia fête ses 62 ans avec cette photo enflammée

Maribel Guardia est l’une des femmes célèbres qui a le moins de mal à révéler ouvertement son âge, et il ne fait aucun doute que le passage du temps semble la garder intacte.

Así lo dejó ver la costarricense, quien este sábado 29 de mayo celebró su cumpleaños número 62, y no solo lo presumió a los cuatro vientos, con un mensaje en su cuenta de Instagram, sino que de paso, dejó a más de uno con la la bouche ouverte.

L’ex-femme du défunt chanteur Joan Sebastian a posté une photo brûlante sur son réseau social, dans laquelle elle se vantait de la silhouette spectaculaire et enviable qu’elle a à 62 ans.

L’ancienne reine de beauté, qui a représenté le Costa Rica dans des compétitions internationales telles que Miss Monde et Miss Univers, a posé dans un bikini fuchsia, tout en souriant au bord d’une piscine et en regardant la caméra avec ses nombreux cheveux noirs lâches.

« # Felizcuirthday à moi 🎁 Dieu merci 🙏🏼 pour chaque souffle, pour les câlins de mon fils, les bisous de mon mari, les sourires de mon petit-fils, l’amour de ma mère et l’affection inconditionnelle de mes fans. Arriba la vida 🌈 #picture @luisreyes_foto 📸 # makeup 💄 @ mexicanmakeuppartis ”, était le commentaire avec lequel l’actrice et chanteuse accompagnait son bikini, qui a généré toutes sortes d’éloges et de commentaires de ses fidèles followers.

Des phrases comme «Joyeux anniversaire 🎊🎂🎈🎉🎁 que la vie continue à vous remplir de joie et de bonne santé», «Wooooooowww 🔥🔥🔥 Joyeux anniversaire 🎂🎊🎁 Que Dieu vous bénisse toujours», «JOYEUX ANNIVERSAIRE à ETERNELLEMENT BELLA BELLA !!! À l’intérieur et à l’extérieur!!!” et « ! Puissiez-vous continuer aussi belle et pleine de bénédictions que toujours ! » Ils ont rempli leurs filets.

La star bien-aimée du monde du divertissement a partagé d’autres photos de la fête d’anniversaire qu’elle a eue chez elle, où elle était heureuse et reconnaissante pour tout l’amour qu’elle a reçu de sa famille et de ses fans.

“Très joyeux anniversaire avec ma famille ❤️🎂🎁🙏🏼 et mes précieux ballons de @globosshalala Merci pour toutes vos expressions d’affection 🥰 avec @julian_f.f @marco_chaconf @imetunon @josejulianfg @belaol @michhho @drhollywoodlm @inaki_corta @soteromarquez @ brendamagdi », a ajouté Maribel.

Il y a quelques années, l’artiste a été interrogée par Univisión sur le secret de sa jeunesse éternelle, et avec une grande humilité, Maribel a mentionné que la bonne attitude avec laquelle elle se comportait dans la vie avait beaucoup influencé.

« Dieu a été très bon avec moi, mais je crois que cette attitude dans la vie est très importante. Mec, si tu peux être jolie, quel père tu es jolie. Mais il y a de belles personnes qui sont très amères, qui ne sont pas reconnaissantes à la vie, et je remercie vraiment Dieu pour tout ce qui m’est arrivé, pour le bien et pour le mal, parce que le mal m’a aidée à grandir, à être une femme avec plus de conscience, avec plus de connaissances, et les bonnes choses m’ont fait beaucoup de plaisir », a déclaré le Costaricain.

“C’est donc l’attitude de gratitude, que les années passent, et les années passent et passent pour tout le monde, mais vous devez être rempli de gratitude, de joie et vous lever avec gratitude envers Dieu, parce que vous respirez, parce que vous voyez un lever de soleil. C’est très important pour moi », a-t-il conclu.