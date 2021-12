Quel âge a mon compte Google ? Deux façons de le savoir

Edgar Cervantes / Autorité Android

RÉPONSE RAPIDE

La réponse courte est non. Google ne répertorie pas la date de création du compte quelque part pour votre commodité. Les pages d’aide de Google elles-mêmes admettent que les deux seules « méthodes » consistent à rechercher l’e-mail de bienvenue dans Gmail ou à vérifier vos paramètres POP et IMAP. Les deux ne sont pas infaillibles si vous n’en avez ni l’un ni l’autre. De plus, si vous êtes déjà bloqué sur votre compte, la vérification doit être une mesure proactive.

Recherchez l’e-mail « Bienvenue dans Gmail »

Lorsque vous configurez votre compte Google, Gmail est automatiquement créé en même temps. Le premier e-mail que vous recevrez sera un e-mail de bienvenue de Google. Vérifiez la date à laquelle vous avez reçu cet e-mail, et ce sera la date à laquelle le compte a été créé.

Mais honnêtement, combien de personnes ont encore cet email ? Google suppose que vous ne supprimerez jamais un seul e-mail. Mais si vous êtes un maniaque de la propreté comme moi, vous ne conserverez jamais des e-mails qui remontent à des années. Mon premier e-mail sur mon compte, que j’ai depuis 2004, remonte à six mois.

Vérifiez vos paramètres POP et IMAP

Si vous ne pouvez pas mettre la main sur l’e-mail de bienvenue de Gmail, l’étape suivante consiste à vérifier les paramètres POP et IMAP de Gmail.

Google pense que peut-être, lorsque vous configurez votre compte, vous configurez immédiatement POP ou IMAP pour rediriger le courrier de ce compte vers un autre compte. Donc, en supposant que vous n’ayez pas modifié ces paramètres depuis (le point faible ici), vous pouvez obtenir la date à partir de vos paramètres Gmail POP et IMAP.

