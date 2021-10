Quel âge a Norma Palafox d’EXATLON ?

Exatlon USA / Instagram Norma Palafox a eu un anniversaire très peu l’a félicitée

Norma Palafox est née le 14 octobre 1998 dans la ville d’Hermosillo, dans l’État de Sonora, au Mexique. Et bien que la semaine dernière était son 23e anniversaire, il était frappant que la championne des États-Unis d’EXATLON n’ait fait aucune référence à son rendez-vous sur les réseaux sociaux, donc au moins dans le cyberespace, la journée s’est déroulée sans fanfare.

La footballeuse mexicaine, qui a volé le cœur de ses partisans, après avoir traversé la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », a choisi de garder sa célébration discrète, et il y avait très peu de fans de l’athlète, qui se sont souvenus de la date et l’a félicitée.

Précisément dans ce groupe de ceux qui n’ont pas oublié l’anniversaire de Palafox se trouvait son grand ami et partenaire d’EXATLON, Jeyvier Cintrón, qui a dédié un beau message à Norma, via son compte Instagram.

« Félicitations mon Champion 4ever @normapalafox_ Je te porte dans mon âme 🏆🥳😍❤️✨ », était le beau commentaire que le champion masculin d’EXATLON États-Unis a dédié au Mexicain, qu’il a accompagné d’une belle et émouvante vidéo, où tu peux voir plusieurs beaux moments qu’ils ont passés ensemble dans la compétition.

« Joyeux anniversaire. On t’aime », a réussi à répondre un autre fan du footballeur, qui a rappelé qu’il y a 23 ans la star de l’équipe des Reds d’EXATLON est venue au monde.

Certains adeptes de Norma Palafox considèrent que peut-être la raison pour laquelle la jeune femme n’a pas fait beaucoup de « Boom » avec son anniversaire est qu’après la mort de sa mère, survenue il y a deux ans, la concurrente ne ressent pas avec la même émotion à célébrer votre rendez-vous avec style.

« MOM : Je ne peux pas changer le fait que tu ne sois plus là avec moi physiquement, mais j’ai décidé de vivre la vie comme je sais que tu l’aurais aimé. J’ai décidé d’y faire face avec tous les outils que vous m’avez donnés, sans crainte, sans limites sans préjugés », a déclaré Palafox dans ses propos, où il a fait une belle confession à sa mère, révélant une promesse qu’il voulait lui faire.

«Je promets de continuer à vous célébrer avec mes actions et avec chaque défi que je relève à partir de maintenant. J’espère que tu es fier de moi aujourd’hui demain et toujours.

JE T’AIME MÈRE! UNIS PAR LE COEUR JUSQU’À L’ÉTERNITÉ, HUG JUSQU’AU CIEL ♥️👼🏼 », a ajouté le footballeur.

La Mexicaine de 22 ans a admis qu’EXATLON pour elle n’était pas seulement une opportunité de faire flotter ses capacités physiques et mentales, mais a également réitéré qu’il s’agissait d’une dette qu’elle avait envers sa mère.

« Parfois, la vie vous lance des défis et des situations que nous ne pouvons pas contrôler. J’ai appris que ces moments, bien qu’ils soient difficiles et coûteux, sont ceux qui vous font le plus grandir. Pour être honnête, je partage avec vous que ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises. Il y avait des centaines de peurs, de doutes, s’il faisait la bonne chose, parmi beaucoup d’autres. J’avais une promesse en tête et quelque chose m’a dit que je devais le faire et ça en valait vraiment la peine », a déclaré l’athlète.

« EXATLON est un défi unique, il vous amène à la limite mentalement et physiquement, sans aucun doute, l’une des meilleures expériences de ma vie. Il y a eu de nombreux moments où j’ai pensé jeter l’éponge, mais j’ai toujours essayé de raviver le soutien de ma mère, ses paroles inconditionnelles et ses enseignements, qui ont fait de moi la femme que je suis », a conclu la championne.

