Quel âge ont les Rolling Stones, de toute façon ?

Crédit photo : Jim Pietryga (CC par 3.0)

Si vous vous demandez quel âge ont les membres des Rolling Stones, l’âge moyen est maintenant de 76 ans en bonne santé. Mais malgré le décès récent du batteur Charlie Watts, décédé peu après ses 80 ans, les membres restants montrent peu de signes de ralentissement.

Alors, quel âge ont les Rolling Stones aujourd’hui ? Le fabuleux leader Mick Jagger, né en 1943, a maintenant 78 ans. L’immortel guitariste Keith Richards n’est pas loin à 77 ans. Et Ronnie Wood est le plus jeune à 74 ans. Pour ceux qui font le calcul, c’est un âge moyen de 76 ans, bien que ces les septuagénaires sont à quelques jours du coup d’envoi de leur dernière étape de la tournée.

Malheureusement, Charlie Watts est décédé il y a à peine un mois, soulevant immédiatement des questions sur l’avenir du groupe. Mais malgré le développement tragique, il semble que le spectacle doive continuer. Après avoir brièvement converti leur site Web en un hommage à Charlie Watts, les Stones ont rapidement indiqué clairement que leurs prochaines dates de tournée n’étaient pas annulées. À la place de Watts vient Steve Jordan, du moins pour la tournée immédiate de 13 dates « No Filter » qui débute ce mois-ci (d’ailleurs, Jordan est un relativement jeune de 64 ans).

La programmation remaniée donne le coup d’envoi à St. Louis, MO, le 26 septembre au Dome de l’America’s Center.

La tournée traverse ensuite Charlotte, Nashville, Pittsburgh, Los Angeles (deux dates), Minneapolis, Tampa, Dallas, Las Vegas, Atlanta, Detroit et Austin.

Jusqu’à présent, ces dates sont des ventes lentes. Un rapide coup d’œil sur le site Ticketmaster révèle de nombreuses places disponibles à plusieurs dates, bien que les prix soient souvent élevés. À Los Angeles le 17 octobre, par exemple, les places les moins chères – dans les saignements de nez au SoFi Stadium – sont de 132 $.

Les ventes atones suggèrent une combinaison dangereuse de baisse de la demande et de prix plus élevés, ce qui pourrait être désastreux compte tenu d’un retour lent de la pandémie. Plus tôt, les Rolling Stones ont annulé leurs dates de tournée No Filter en 2020 en raison des blocages de COVID-19.

Une autre raison pourrait être le buzzkill entourant le décès de Charlie Watts – ainsi que la décision rapide du groupe de continuer à avancer. Watts est un membre chéri du groupe depuis sa création, et son remplacement rapide pourrait mal se passer avec certains fans.

Voici les prochaines dates de la tournée ‘No Filter’.

21 septembre

26e Le Dôme au Centre de l’Amérique ; St. Louis, MO30th Bank Of America Stadium ; Charlotte, Caroline du Nord

21 octobre

4e champ Heinz ; Pittsburgh, PA9e Nissan Stadium ; Nashville, TN14e Sofi Stadium ; Los Angeles, CA17e Sofi Stadium ; Los Angeles, CA24th US Bank Stadium ; Minneapolis, MN29e Stade Raymond James ; Tampa, Floride

21 novembre

2e stade du Cotton Bowl ; Dallas, TX6th Allegiant Stadium ; Las Vegas, NV11e stade Mercedes-Benz ; Atlanta, GA15e Ford Field ; Détroit, MI20e circuit des Amériques ; Austin, Texas