Quel appareil Android est fait pour vous ?

La série iPhone d’Apple est rarement si surprenante. Lorsque vous obtenez un nouvel iPhone, l’expérience globale est susceptible d’être très similaire à celle de votre appareil précédent. Ce n’est pas le cas du côté Android cependant. Il existe des téléphones Android de toutes formes et tailles, sans parler des prix. En d’autres termes, il devrait y avoir un téléphone Android pour tout le monde. Mais cela signifie également que trouver les meilleurs téléphones Android peut être une tâche difficile.

Bien sûr, c’est pourquoi nous avons élaboré ce guide.

Il y a quelques points à considérer avant de choisir un téléphone Android. Pour commencer, vous devrez penser à un budget. Comme mentionné, il existe des téléphones Android à tous les prix, ce qui signifie que peu importe combien vous voulez dépenser, vous devriez pouvoir trouver un appareil solide. Vous voudrez également considérer l’expérience du logiciel. Les téléphones Android ne sont pas tous les mêmes – et de nombreux fabricants d’appareils modifient Android pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, modifier l’apparence et la convivialité du logiciel, etc. Vous aimerez peut-être certaines approches à ce sujet plus que d’autres.

Comme pour tout type d’ordinateur, il y a d’autres choses à considérer. Si vous jouez beaucoup, vous voudrez peut-être un appareil avec un processeur décent pour que ces jeux fonctionnent correctement. Vous aurez également besoin d’un téléphone avec un écran décent et un bon appareil photo. Selon votre budget, il peut être difficile de trouver un téléphone avec toutes ces choses, mais nous mettrons en évidence les avantages et les inconvénients de chaque téléphone ci-dessous.

Sans plus tarder, voici les meilleurs téléphones Android.

Meilleur téléphone Android dans l’ensemble : Samsung Galaxy S21

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Excellentes performances, affichage fluide, excellent appareil photo, beau design

Les inconvénients: La résolution d’affichage n’est pas impressionnante, corps en plastique

Samsung a sérieusement mis les bouchées doubles pour la série Galaxy S21. Le Galaxy S21 standard n’est peut-être pas aussi impressionnant sur le plan technique que le Galaxy S21 Ultra, beaucoup plus cher, mais c’est toujours un téléphone Android plus que suffisant pour la plupart. L’appareil propose un processeur Qualcomm Snapdragon 888, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage. Sur le devant du téléphone, vous obtiendrez un écran de 1 080p, ce qui est franchement plus que suffisamment net pour la plupart. Et, sans parler du fait qu’il s’agit d’un écran 120 Hz, il devrait donc offrir une expérience globale fluide.

L’appareil photo du téléphone est également très agréable. L’appareil est livré avec un système à triple caméra, avec une caméra principale de 12 mégapixels, une caméra téléobjectif de 64 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels – et cela devrait être plus que suffisamment polyvalent pour la plupart des situations.

Le téléphone n’est pas si cher non plus. Alors que le Samsung Galaxy S20 coûtait 1 000 $, le Galaxy S21 commence à 800 $. Pas mal.

Meilleur téléphone Android premium : Samsung Galaxy S21 Ultra

Source de l’image : Samsung

Avantages: Excellent affichage, excellentes performances, appareil photo polyvalent

Les inconvénients: Cher

Vous recherchez le meilleur des meilleurs et cela ne vous dérange pas de dépenser de l’argent? Le Samsung Galaxy S21 Ultra est peut-être l’appareil qu’il vous faut. Le Galaxy S21 Ultra élimine tous les problèmes possibles que vous pourriez avoir avec le Galaxy S21 standard. Il a le même processeur haut de gamme, mais remplace l’écran 1 080p par un écran avec une résolution 1 440p, a un dos en verre et installe même un téléobjectif supplémentaire.

Fondamentalement, si vous voulez un appareil phare, ce téléphone a tout ce que vous pourriez souhaiter. Cela inclut une excellente autonomie, grâce à la batterie de 5 000 mAh sous le capot. Le téléphone prend également en charge le nouveau mode DeX sans fil génial de Samsung, qui vous permet essentiellement de l’utiliser comme un ordinateur de bureau sans avoir besoin d’une station d’accueil ou d’un câble.

Meilleur téléphone Android en stock : Google Pixel 5

Source de l’image : Google

Avantages: Expérience logicielle fluide, excellent appareil photo

Les inconvénients: Un peu cher pour la prestation

Cette année, Google a adopté une approche légèrement différente de la série Pixel, supprimant le processeur phare. Mais cela ne veut pas dire que le Google Pixel 5 est un téléphone bas de gamme. Au contraire, le téléphone offre une expérience Android stock extrêmement fluide, un écran solide, et plus encore.

Sous le capot, le téléphone propose un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, qui devrait toujours gérer facilement tout ce que vous pouvez lui lancer. Et, bien sûr, vous profiterez de cette formidable expérience avec l’appareil photo Pixel. Le Pixel 5 propose un appareil photo principal de 12,2 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 16 mégapixels.

Le téléphone est un peu cher pour les spécifications qu’il offre, mais si vous voulez une expérience Android d’origine, c’est toujours la meilleure solution.

Meilleur téléphone Android pour les passionnés : OnePlus 9 Pro

Source de l’image : OnePlus

Avantages: Excellent affichage, appareil photo solide, performances de haut niveau

Les inconvénients: Cher

OnePlus fabrique depuis longtemps d’excellents téléphones dotés de fonctionnalités de premier plan, et le OnePlus 9 Pro ne fait pas exception à cette règle. L’appareil offre d’excellentes performances, un excellent appareil photo et plus de fonctionnalités que les passionnés d’Android voudraient.

Pour commencer, le téléphone propose un processeur Qualcomm Snapdragon 888, ainsi que 8 Go ou 12 Go de RAM, il devrait donc facilement pouvoir gérer tout ce que vous pouvez lui lancer. Il offre également un affichage incroyablement fluide, avec une résolution de 1440p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et, il dispose d’un excellent système de caméra quad, avec une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra téléobjectif de 8 mégapixels, une caméra ultra-large de 50 mégapixels et une caméra monochrome de 2 mégapixels.

Les inconvénients ? L’appareil est un peu cher, et bien que l’appareil photo soit génial, il n’est pas aussi bon que celui du Samsung Galaxy S21 Ultra.

Téléphone Android au meilleur rapport qualité-prix : Samsung Galaxy S20 FE

Source de l’image : Samsung

Avantages: Performances de niveau phare bon marché, excellent affichage

Les inconvénients: Vieillir un peu

Vous cherchez un téléphone quasi-phare et vous ne voulez pas dépenser 1 000 $ ? Le Samsung Galaxy S20 FE commence à vieillir, mais il a encore beaucoup à offrir. L’appareil est livré avec un Snapdragon 865, qui est le produit phare de dernière génération de Qualcomm, avec 6 Go ou 8 Go de RAM. Cela devrait être plus que suffisamment puissant pour la plupart.

Malgré le prix inférieur, le Galaxy S20 FE dispose également d’un excellent écran. Il s’agit d’un écran de 6,5 pouces, avec une résolution de 1 080p, mais il a un taux de rafraîchissement super fluide de 120 Hz. Au dos, vous obtiendrez un système de triple caméra. Cela comprend un appareil photo principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels.

Meilleur petit téléphone Android : Asus Zenfone 8

Source de l’image : Asus

Avantages: Appareil photo compact, d’excellentes performances et solide

Les inconvénients: Cher

L’époque des téléphones de petite taille vous manque ? L’Asus Zenfone 8 mérite d’être considéré. L’appareil offre des performances de haut niveau, un écran solide et le tout dans un design compact que vous pouvez facilement utiliser d’une seule main.

Bien que le Zenfone 8 soit petit, il n’est pas sous-alimenté. Il possède toujours un processeur Qualcomm Snapdragon 888, jusqu’à 12 Go de RAM et un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui devrait permettre une expérience globale fluide.

Alors qu’en est-il des inconvénients? Eh bien, la batterie n’est pas très bonne, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la taille du téléphone. Et, le téléphone est assez cher.

Meilleur téléphone pliable : Samsung Galaxy Fold 2

Source de l’image : Samsung

Avantages: Excellentes performances, bon appareil photo, fiable

Les inconvénients: Les pliables sont encore volumineux, très chers

Les téléphones pliables en sont encore à leurs balbutiements, mais cela ne signifie pas que vous devez les éviter. En fait, le Samsung Galaxy Fold 2 a beaucoup à offrir. C’est un téléphone très performant, qui peut se déplier pour montrer un bel écran de la taille d’une tablette.

Sur le devant du téléphone, vous obtiendrez un bel écran de 6,23 pouces. Dépliez l’appareil et vous obtiendrez un écran plus grand de 7,6 pouces, parfait pour regarder des films ou jouer en déplacement.

Il y a aussi d’autres bonnes choses à propos du téléphone. Vous obtiendrez un système de triple caméra solide, avec un appareil photo principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Sous le capot, il dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 865, couplé à 12 Go de RAM.

Il y a des problèmes avec l’appareil. Le téléphone est incroyablement cher et les pliables sont encore un peu volumineux.

