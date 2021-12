Quel appareil de streaming utilisez-vous ?

Chromecast, Roku, Amazon Fire TV — autant d’options

Avec la saison des fêtes qui bat son plein, beaucoup d’entre nous passent un peu plus de temps à la maison. Rassembler la famille pour une soirée cinéma est une tradition aussi vieille que le temps – enfin, aussi vieille que les films, de toute façon – et cela va doubler lorsque vous avez des parents pendant cette période de l’année. Vous avez probablement installé un joli système de cinéma maison dans votre maison juste pour ces occasions, mais derrière vos haut-parleurs Dolby Atmos et votre écran OLED 4K se cache quelque chose de beaucoup plus simple : un appareil de streaming.

Entre les offres d’Amazon, Google, Roku et Apple, les moyens de diffuser des films et des émissions de télévision ne manquent pas sur n’importe quel téléviseur de votre maison. Ces plates-formes ont toutes accès à la même gamme d’applications – Netflix, Hulu, Disney +, HBO Max, etc. – et pourtant, beaucoup d’entre nous réfléchissent longuement avant d’en acheter une chez un détaillant local. Pour beaucoup, ce sont les caractéristiques techniques qui font la différence. Peut-être que la prise en charge de Dolby Vision est indispensable, ou que le stockage extensible pour la lecture de médias locaux est la voie à suivre. Peut-être que vous vous concentrez sur les assistants vocaux qui fonctionnent avec votre matériel, en choisissant Assistant sur Alexa à chaque fois. Ou peut-être que tout se résume à une question de prix : quel gadget correspond à mon budget avant de le placer derrière mon téléviseur et de ne plus jamais y penser.

Avec la plupart des appareils de streaming dont le prix est inférieur à 50 $, il est facile d’expérimenter différentes plates-formes jusqu’à ce que vous trouviez celle qui vous convient. J’ai récemment passé en revue le dernier Fire TV Stick d’Amazon, un gadget que j’ai vraiment aimé malgré une interface utilisateur médiocre jonchée de publicités. Avant mon examen, j’utilisais le dernier Chromecast de Google pendant la majeure partie de 2021, mais je me suis retrouvé réticent à revenir en arrière – le 4K Max est tellement plus rapide lorsque je navigue dans les applications. Pourtant, je vais probablement revenir à la dernière offre de Google à un moment donné – son interface est tellement plus intuitive.

Nous aurons plus à dire cette semaine sur les choix d’AP pour les meilleurs appareils de streaming que vous pouvez utiliser aujourd’hui, mais pour l’instant, je suis curieux de savoir ce que nos lecteurs utilisent actuellement. Êtes-vous devenu un fan inconditionnel de Google TV ? Dédié aux appareils Roku pendant dix années consécutives ? Peut-être que vous avez un Apple TV monté sous votre téléviseur. Dans l’intérêt de ce sondage, si vous utilisez plus d’une plate-forme, votez pour celle que vous considérez comme votre principale façon de regarder des divertissements.

Quel appareil de streaming utilisez-vous principalement pour regarder la télévision et des films ?

Chromecast avec Google TV

27%, 750 voix

Nvidia Shield TV

16%, 434 voix

Amazon Fire TV

12%, 333 voix

Sur Android TV 4K

1%, 33 voix

TiVo Stream 4K

0%, 12 voix

Xiaomi Mi TV

3%, 73 voix

Consoles de jeux (Xbox, PlayStation, etc.)

2%, 43 voix

Applications Smart TV préinstallées

10%, 267 voix

Autre (laisser un commentaire)

2%, 101 votes Total des votes : 2776

Vote Voir les résultats

