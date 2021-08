Quel appareil Galaxy est fait pour vous ?

Samsung fabrique facilement certains des meilleurs téléphones. Si vous êtes un téléphone Android, en fait, il est difficile d’éviter l’entreprise. Entre la série Samsung Galaxy S et la série Samsung Galaxy A, il devrait y en avoir pour toutes les gammes de prix. Mais parce que l’entreprise fabrique tant de téléphones, il peut être difficile de trouver le meilleur téléphone Samsung pour vos besoins.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide.

Bien sûr, il y a un certain nombre de choses à considérer avant d’acheter un nouveau téléphone. Si vous aimez beaucoup jouer à des jeux mobiles ou utilisez votre appareil pour une productivité élevée, cela vaut la peine d’obtenir quelque chose avec au moins une puissance de traitement décente. Si vous regardez beaucoup de films et d’émissions de télévision, vous aurez besoin d’un appareil avec une taille d’écran décente. Et, si vous voulez un appareil photo polyvalent, cela vaut la peine d’acheter quelque chose avec un appareil photo large, ultra-large et téléobjectif.

La chose la plus importante à considérer, en fin de compte, est peut-être votre budget. Mais quel que soit votre budget, nous avons ce qu’il vous faut. Voici les meilleurs téléphones Samsung que l’argent peut acheter.

Meilleur téléphone Samsung dans l’ensemble: Samsung Galaxy S21 Ultra

Avantages: Excellent design, bel écran, excellent appareil photo, performances fantastiques

Les inconvénients: Cher, encombrant

Si vous recherchez le meilleur téléphone Samsung et que vous n’êtes pas vraiment intéressé par un téléphone pliable, alors le Samsung Galaxy S21 Ultra est la voie à suivre. Le téléphone est l’un des téléphones les plus performants de l’année, offre un design époustouflant et plus encore.

Le design est peut-être l’une des meilleures choses à propos de ce téléphone. Le module de l’appareil photo se fond dans le cadre du téléphone, et c’est un bon look. Et, l’appareil est disponible dans d’excellentes couleurs. En parlant de l’appareil photo, vous obtiendrez un système à quatre caméras, avec un appareil photo principal de 108 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 10x, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et un de 12 mégapixels caméra ultra-large. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce téléphone fonctionnera facilement.

En ce qui concerne les performances, le Galaxy S21 Ultra est actuellement au sommet des téléphones Android. Vous obtiendrez un processeur Qualcomm Snapdragon 888, couplé à 12 Go ou 16 Go de RAM, ce qui devrait être plus que suffisant pour la plupart.

Il n’y a pas beaucoup d’inconvénients à ce téléphone, à l’exception du prix. Le prix de détail du téléphone est de 1 250 $. Cela dit, c’est régulièrement en spécial.

Meilleur téléphone Samsung pour la plupart des gens : Samsung Galaxy S21

Avantages: Excellent appareil photo, conception solide, bon affichage, excellentes performances

Les inconvénients: Construction en plastique

Si vous voulez l’expérience générale du Galaxy S21, mais que vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour le Galaxy S21 Ultra, alors le Samsung Galaxy S21 standard est le téléphone qu’il vous faut. Cet appareil fonctionne presque aussi bien que le Galaxy S21 Ultra, a une conception globale similaire, et plus encore.

Il y a quelques compromis à faire pour obtenir cet appareil par rapport au Galaxy S21 Ultra. Au lieu d’un dos en verre, vous en obtiendrez un en plastique, et au lieu d’un écran 1440p, vous obtiendrez un écran 1,080p. Mais franchement, le dos en plastique se sent toujours bien, et l’affichage est toujours à 120 Hz, et il a fière allure. L’appareil photo est également excellent, avec un appareil photo principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 64 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels.

Le meilleur de tous est le fait que le téléphone fonctionne presque aussi bien que le Galaxy S21 Ultra, mais à un coût beaucoup plus bas.

Meilleur téléphone pliable Samsung : Samsung Galaxy Z Fold 3

Avantages: Beaux écrans, design raffiné, excellent appareil photo

Les inconvénients: Cher, encombrant

Samsung a récemment dévoilé la prochaine génération de sa gamme de téléphones pliables, dans le Samsung Galaxy Z Fold 3. Le nouvel appareil s’appuie sur le succès du Z Fold 2, mais offre un design raffiné avec des éléments comme une caméra sous l’écran dans l’écran intérieur. .

Bien entendu, cet appareil ne lésine pas sur les performances. Le Galaxy Z Fold 3 est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage. Il gérera facilement tout ce que vous pouvez lui lancer. À l’arrière, il y a un système de triple caméra, avec un appareil photo principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels.

Alors, quels sont les inconvénients de ce téléphone ? Eh bien, notamment, c’est très cher, à partir de 1 800 $. Il est également relativement volumineux, pour s’adapter à cet écran pliable. L’appareil sera mis en vente le 27 août, les précommandes étant ouvertes jusque-là.

Paris budget téléphone Samsung: Samsung Galaxy A52

Avantages: Excellent rapport qualité/prix, appareil photo solide, beau design, bon affichage

Les inconvénients: Les performances ne sont que bonnes

Si vous recherchez l’expérience Samsung avec un budget limité, le Samsung Galaxy A52 est le téléphone qu’il vous faut. L’appareil peut ne pas fonctionner aussi bien que les téléphones Galaxy haut de gamme, mais il offre toujours un excellent appareil photo, un écran 120 Hz super fluide et un superbe design.

L’appareil photo en particulier est idéal pour un téléphone dans cette gamme de prix. Le Galaxy A52 dispose d’un système à quatre caméras, avec un appareil photo principal de 64 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels, un appareil photo macro de 5 mégapixels et un appareil photo de profondeur de 5 mégapixels. La même logique s’affiche à l’écran – c’est formidable de voir des taux de rafraîchissement élevés se répercuter sur des téléphones moins chers.

Alors quels sont les inconvénients ? Eh bien, les performances ne sont pas les meilleures, même si elles sont plus que suffisantes pour la plupart. Le processeur Qualcomm Snapdragon 720G est un peu bas de gamme. Mais encore une fois, cela devrait fonctionner correctement pour la plupart des utilisateurs.

Meilleur téléphone Samsung pas cher : Samsung Galaxy A02

Avantages: Pas cher, bonne batterie

Les inconvénients: Des performances médiocres, seulement un bon appareil photo

Si vous avez vraiment un budget limité et que vous voulez un téléphone Samsung en général, alors le Samsung Galaxy A02 est le téléphone qu’il vous faut. Ce Galaxy A02 n’offre peut-être pas toutes les fonctionnalités haut de gamme des autres téléphones Samsung, mais il a encore beaucoup à offrir.

Notamment, le Galaxy A02 dispose d’un bel et grand écran bord à bord qui devrait permettre une expérience généralement immersive. Il y a une petite encoche en haut, mais vous le remarquerez à peine. Le téléphone dispose d’un système à double caméra, avec un appareil photo principal de 13 mégapixels et un appareil photo macro de 2 mégapixels.

