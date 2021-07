Quel Apple iPhone est fait pour vous ?

L’iPhone d’origine a complètement changé le monde de la technologie, et depuis lors, chaque nouvelle version a eu un impact majeur sur l’industrie dans son ensemble. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne jurent que par eux, que ce soit leur intégration étroite avec l’écosystème Apple, leur interface facile à utiliser ou leurs propres fonctionnalités exceptionnelles. Mais au sein de l’écosystème Apple, il peut toujours être difficile de trouver le meilleur iPhone pour vos besoins.

De nos jours, il existe plus d’un modèle. Pour commencer, Apple a sorti quatre gros appareils de la série iPhone 12, mais il propose également toujours des modèles de la génération précédente et des modèles plus économiques.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide. Voici tout ce que vous devez savoir pour choisir le meilleur iPhone pour vous.

Meilleur iPhone pour la plupart des gens : iPhone 12

Avantages: Nouveau design génial, excellentes performances, excellent appareil photo, affichage amélioré

Les inconvénients: Le modèle de base n’a que 64 Go de stockage, pas de téléobjectif

Pour la grande majorité des utilisateurs, l’iPhone 12 est le téléphone à acheter. Il offre 95% des fonctionnalités proposées par le 12 Pro, mais à un prix inférieur.

Peut-être que le changement majeur de la série pour l’iPhone 12 est son tout nouveau design. Le téléphone ressemble un peu à un mélange de l’iPhone 11 et de l’iPhone 5, et il a fière allure. Les bords plats contribuent également à le rendre un peu plus agrippant.

En 2021, Apple a ramené un certain nombre de fonctionnalités Pro aux modèles non-Pro. Le téléphone propose désormais un écran OLED avec la même résolution que l’iPhone 12 Pro – l’expérience d’affichage est donc à peu près identique, à l’exception du fait qu’il n’est pas aussi lumineux.

Le téléphone est également un interprète sérieux. Comme les modèles Pro, l’iPhone 12 est doté du nouveau processeur A14 Bionic d’Apple, qui devrait facilement pouvoir gérer tout ce que vous pouvez lui lancer. Cela est associé à des options pour 64, 128 ou 256 Go de stockage.

Le dernier mais non le moindre est une mise à niveau de la caméra. L’appareil dispose toujours d’un système à double caméra, avec une caméra principale de 12 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels. Vous n’obtiendrez pas de téléobjectif, comme vous le feriez sur un modèle Pro, mais la qualité de l’appareil photo est toujours excellente – et bat facilement la plupart des autres appareils dans cette gamme de prix. Le téléphone a une ouverture légèrement plus large que l’iPhone 11, ce qui permet d’obtenir de meilleures photos en basse lumière et plus de détails sur toutes les photos.

Meilleur iPhone en général : iPhone 12 Pro Max

Avantages: Appareil photo génial, excellente autonomie, excellentes performances, superbe design

Les inconvénients: Super gros, cher

Vous voulez vraiment toutes les fonctionnalités les plus récentes et les plus performantes et cela ne vous dérange pas d’avoir un énorme téléphone ? L’iPhone 12 Pro Max est fait pour vous. Bien sûr, c’est cher, mais il a un appareil photo génial, une grande quantité de stockage et une excellente autonomie.

Comme les autres modèles, le 12 Pro Max bénéficie d’un nouveau design à bords plats avec le processeur A14 Bionic d’Apple. Contrairement aux iPhone 12 et 12 Mini standard, le 12 Pro Max offre un joli rail en acier inoxydable brillant sur le pourtour et un dos en verre dépoli. C’est un joli look.

Il y a aussi d’autres différences à noter. L’iPhone 12 Pro Max a un corps plus grand et, par conséquent, Apple a pu y installer une batterie plus grande. Le téléphone devrait facilement vous permettre de passer une journée complète d’utilisation intensive et jusqu’au lendemain.

L’appareil photo du téléphone est facilement meilleur que tout autre iPhone jamais conçu. L’appareil est le premier à intégrer la nouvelle technologie de déplacement du capteur d’Apple, qui permet une vidéo plus stable. Il possède également un capteur plus grand que les autres modèles, ce qui permet des prises de vue nocturnes encore meilleures et moins de bruit. Et, il offre un zoom 2,5x, au lieu du zoom 2x offert par l’iPhone 12 Pro.

Alors, quel est l’inconvénient? Eh bien, le prix. L’appareil commence à 1 099 $, ce qui n’est pas bon marché. Non seulement cela, mais si vous voulez le meilleur appareil photo, vous devrez faire face à un téléphone plus gros – et tout le monde n’aime pas les téléphones aussi gros.

Meilleur petit iPhone : iPhone 12 Mini

Avantages: Corps compact, excellentes performances, moins cher que les autres modèles d’iPhone 12

Les inconvénients: La durée de vie de la batterie n’est pas incroyable, le modèle de base n’a que 64 Go de stockage

Les téléphones sont de plus en plus gros, mais la série iPhone 12 a finalement marqué le retour d’un modèle compact avec l’iPhone 12 mini. Le 12 mini est essentiellement un iPhone 12, dans un boîtier plus petit. Cela signifie que vous obtiendrez la même qualité d’appareil photo, le même design, la même puissance de traitement, etc.

Compte tenu du corps plus petit, certaines fonctionnalités ont été modifiées. L’écran, par exemple, mesure 5,4 pouces, tandis que la batterie est plus petite que les autres modèles, et donc la durée de vie de la batterie est un peu plus faible.

Peut-être encore mieux que le fait que l’appareil soit si compact, c’est le fait qu’il est relativement peu coûteux. L’appareil coûte 699 $, ce qui est moins cher que tout autre modèle de la série.

Meilleur iPhone pas cher : iPhone SE

Avantages: Pas cher, excellentes performances, Touch ID est toujours aussi bon

Les inconvénients: Conception vieillissante, la caméra n’est que bien

Si vous voulez simplement obtenir l’iOS d’Apple au prix le moins cher possible, alors l’iPhone SE est la voie à suivre. L’iPhone SE est pire que l’iPhone 12 à peu près à tous points de vue, mais ce n’est en aucun cas un mauvais téléphone – et toujours un excellent rapport qualité-prix.

Le téléphone a le design de l’iPhone 8, ce qui signifie qu’il a un front et un menton plus larges, et un capteur Touch ID en bas de l’avant. Bien qu’il ait l’air un peu daté, il a toujours un design classique que beaucoup adorent.

Le téléphone n’offre pas les performances les plus récentes et les plus performantes, mais il s’agit toujours d’un téléphone aux performances excellentes. Vous obtiendrez un processeur Apple A13 Bionic, ainsi que 64, 128 ou 256 Go de stockage. Au dos du téléphone, il y a un appareil photo de 12 mégapixels, et il peut prendre des photos relativement bonnes, surtout pour un téléphone de cette gamme de prix.

Meilleur iPhone dernière génération : iPhone 11

Avantages: Design moderne, excellentes performances, bon appareil photo

Les inconvénients: Pas de 5G, le modèle de base n’a que 64 Go de stockage

Ce n’est pas parce que vous ne voulez pas dépenser plus de 700 $ que vous ne pouvez pas vous procurer un appareil relativement moderne. Apple vend toujours l’iPhone 11, et il coûte 600 $.

Le téléphone offre un design bord à bord avec une encoche pour Face ID en haut. L’écran mesure 6,1 pouces, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un écran OLED, il a toujours fière allure.

Sous le capot, le téléphone est doté d’un processeur Apple A13 Bionic, ce qui signifie qu’il devrait être suffisamment puissant pour gérer tout ce que vous pouvez lui lancer, qu’il s’agisse de jeux mobiles, de productivité ou de toute autre chose.

Au dos du téléphone, vous obtiendrez un système à double caméra. Cela comprend un appareil photo principal de 12 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Il n’a pas la plus grande ouverture offerte par les nouveaux modèles, mais il prend toujours d’excellentes photos dans presque toutes les situations, y compris en basse lumière. Comme l’iPhone 12, vous n’aurez pas de téléobjectif dédié ici.

Il manque une autre fonctionnalité majeure par rapport à l’iPhone 12, à savoir la prise en charge de la 5G. La 5G ne change pas encore exactement la donne, donc la plupart ne s’en soucieront pas avant au moins un an environ, mais alors que les opérateurs continuent de développer leurs réseaux 5G, vous risquez de le manquer.

De manière générale cependant, l’iPhone 11 devrait vous durer des années. Cela a peut-être un an, mais Apple est connu pour prendre en charge les appareils depuis des années, et la plupart ne remarqueront pas une énorme différence dans l’expérience entre l’iPhone 11 et l’iPhone 12.

