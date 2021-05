Quel assistant AI préférez-vous utiliser?

Google, Samsung et Amazon ont tous des assistants IA disponibles sur les meilleurs téléphones Android. Chacun d’eux a ses avantages et ses inconvénients, mais ils existent tous dans un seul but; pour rendre nos vies un peu plus faciles. Plusieurs autres assistants d’IA sont disponibles, comme Cortana de Microsoft, mais aucun d’entre eux n’a la même portée. Dans cet esprit, nous aimerions savoir quel assistant AI vous préférez utiliser? Faites-nous savoir dans les commentaires pourquoi vous en avez choisi un par rapport aux autres.

Quel assistant AI préférez-vous?

Assistant Google et Alexa

Si vous possédez un appareil Samsung, vous aurez accès à un autre assistant sous la forme de Bixby. Avec lui, vous pouvez contrôler les appareils connectés à l’écosystème SmartThings de Samsung, et grâce au partenariat récemment rajeuni de Samsung et de Google, cette fonctionnalité s’étend également aux produits Google Nest.

Bixby est accessible via le bouton d’alimentation sur les nouveaux téléphones Samsung, bien qu’il existe des moyens de désactiver complètement Bixby si vous le souhaitez.

Bien sûr, si vous êtes ancré dans l’écosystème d’Apple, il y a de fortes chances que vous utilisiez principalement Siri. Apple n’a pas de famille de haut-parleurs intelligents en dehors du HomePod et du HomePod Mini. Cependant, il fabrique certains des meilleurs appareils de streaming comme l’Apple TV 4K, qui est généralement livré avec une télécommande qui a un accès à une touche à Siri, ce qui facilite la recherche de vos émissions et films préférés.

