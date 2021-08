Quel avenir pour Ethereum ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix de l’éther est en baisse de 4% et pourrait subir davantage de pertes avant son hard fork londonien très attendu

Ethereum se négocie à environ 2 484 $ sur les principales bourses, avec une variation de prix négative sur 24 heures de 4% par rapport à son plus haut sur 30 jours de 2 672,76 $, selon les données de CoinGecko. Il est à noter que l’ETH a même testé une résistance proche de 2 700 $ sur certains échanges, atteignant 2 699 $ sur Bitstamp.

Ethereum, comme Bitcoin, fait face à une pression à la baisse alors que les ours cherchent à vendre à des niveaux plus élevés, obligeant les taureaux à défendre des gains d’environ 2 450 $ et 38 400 $ respectivement. Les pertes sur le marché ont entraîné une baisse de la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie de 3 % pour s’établir actuellement à 1,62 billion de dollars.

L’ETH/USD devrait connaître de nouvelles baisses compte tenu d’une augmentation du bavardage social qui, selon la plate-forme d’analyse Santiment, pourrait signaler une éventuelle chute des prix. Avant l’EIP 1559 d’Ethereum, l’analyste technique Michaël van de Poppe pense que la panne en dessous de 2 540 $ ouvre l’ETH/USD à un possible repli à 2 180 $.

ETH/USD

Les perspectives techniques sur le graphique en 4 heures suggèrent que les ours représentent une menace, le scénario probable étant que l’ETH révise des niveaux de support inférieurs avant le hard fork de Londres.

Graphique ETH/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Comme le montre le graphique ci-dessus, Ethereum est passé en dessous d’une ligne de tendance et est tombé à un plus bas de 2 443 $. Bien que les taureaux aient riposté au-dessus de 2 480 $, ils doivent chercher des gains supplémentaires s’ils veulent défendre les 50 MA (2 410 $) et éviter de céder du terrain aux ours.

En regardant l’image technique, nous voyons que le RSI de 4 heures est inférieur à la barre des 50 et plonge. Un autre indicateur technique, le MACD, a formé un croisement baissier et est susceptible d’augmenter dans la zone négative.

Les perspectives donnent l’avantage à court terme et si l’ETH/USD plonge en dessous de 50 MA, la prochaine zone de support serait d’environ 2 350 $. Si les taureaux ne parviennent pas à se maintenir au-dessus de ce niveau, les vendeurs cibleront 2 208 $, ce qui correspond au niveau de retracement de Fibonacci à 50 % du passage de 1 717 $ à 2 699 $.

Si le prix baisse à partir d’ici, le support principal se situerait à la ligne psychologique de 2 000 $.

Graphique journalier ETH/USD. Source : TradingView

Sur le graphique journalier, le prix de l’Ethereum reste dans un canal parallèle ascendant. Cependant, la bougie quotidienne montre à quel point les taureaux ont été sous pression au cours des dernières 24 heures. De plus, le RSI est au-dessus de la barre des 60 pour suggérer que les taureaux restent sous contrôle. Le MACD quotidien est également dans la zone haussière, ce qui indique que la paire ETH/USD pourrait connaître un nouveau rallye à court terme.

Si le prix dépasse 2 500 $ avec succès, une légère augmentation de la ligne de résistance de 2 600 $ permettrait aux taureaux de cibler le niveau de 38,2 % de Fib (2 735 $) et le niveau de 50 % de Fib (3 049 $).