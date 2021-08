Quel avenir pour Ilaix Moriba et Barcelone ?

Les représentants de Barcelone et d’Ilaix Moriba négociaient un renouvellement depuis près de deux mois, mais un accord n’est pas du tout proche entre les parties.

De nombreuses offres ont été proposées sur la table par le club, mais aucune n’a pu satisfaire les agents de Moriba — une situation qui crée beaucoup d’incertitudes sur l’avenir du joueur, dont la volonté était de rester et de renouveler son contrat.

Barcelone avait fixé au 8 août la date limite pour régler la situation. Et voilà, nous sommes aujourd’hui le 18 août et l’avenir de Moriba en Espagne semble s’éloigner de plus en plus. Le club a confirmé qu’il prendrait les choses en main si la situation n’était pas résolue dans les délais.

Le club catalan n’ayant pas l’intention de faire d’autres propositions, ils sont prêts à entendre des offres pour Moriba. En ce qui concerne le prix demandé, ils veulent environ 15 à 20 millions d’euros. De nombreux clubs anglais gardent un œil sur la situation, Chelsea étant l’un d’entre eux. En Allemagne, le RB Leipzig a manifesté un intérêt concret pour le milieu de terrain de 18 ans.

La situation est tendue et le club ne sera pas flexible avec lui. Si Ilaix Moriba ne part pas au bout de ces deux dernières semaines de fenêtre, il est fort probable que le joueur ratera non seulement des matchs avec l’équipe première mais aussi avec l’équipe B. Il s’entraînera et passera la saison dans les gradins, ce qu’il serait prêt à faire.

Le président Joan Laporta a abordé sa situation lors de la présentation d’Emerson Royal et avait exprimé ses pensées très clairement : « Nous essaierons de nous assurer que son cas ne se répète plus. Il lui reste un an de contrat et ne veut pas accepter les conditions du club. Nous n’acceptons pas cela et nous voulons envoyer un message à l’équipe. Si vous ne souhaitez pas renouveler, il existe d’autres solutions.

« Ce que nous ne voulons pas, ce sont des joueurs créés à La Masia qui ne veulent pas renouveler. C’est un joueur à qui on a donné des opportunités, mais le club l’est avant tout. Je voudrais que vous [Moriba] à repenser. Nous ne pouvons pas permettre qu’il soit promu [to the first-team] puis partez. Nous n’accepterons cela avec aucun joueur.