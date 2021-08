Quel avenir pour l’attaquant anglais ?

Après des mois de rumeurs, de bavardages et de discussions superflues, un résultat est finalement arrivé : Harry Kane reste à Tottenham Hotspur.

Un Tweet du joueur annonçait sa décision de rester, ou du moins une acceptation de la situation. Toute la saga a été épuisante pour Tottenham, énervant à juste titre les fans et déstabilisant l’équipe de joueurs. Ce n’était guère la circonstance la plus propice dans laquelle Nuno Espirito Santo est entré pour la première fois.

Son apparition en tant que remplaçant contre les Wolves et l’accueil positif qu’il a reçu des supporters itinérants de Tottenham devraient rapidement dissiper toute gêne. Avant ce drame, Kane était connu pour son éthique de travail et sa bienséance impeccables. Avec un nouveau manager qui profite toujours d’une période de lune de miel, la réintégration de l’attaquant vedette ne devrait pas être un problème.

Néanmoins, il doit démontrer son engagement et clarifier davantage ses projets d’avenir. Les fans savent maintenant que Kane reste «cet été», mais au-delà, c’est encore inconnu. Que se passe-t-il dans les saisons à venir, ou même dans le mercato de janvier ?

Harry Kane reste: Tottenham Forward pour voir la saison avec les Lilywhites.

L’histoire de Kane Gate

La trame contextuelle est bien connue. Kane voulait partir, avec un certain nombre de prétendants (notamment Manchester City) en cercle. Daniel Levy a poursuivi ses tactiques de négociation dures, les Mancuniens ne voulant pas égaler son évaluation. À cela s’ajoutait un joueur errant agissant de manière inhabituellement égocentrique, et tout cela s’est combiné pour laisser les fans dégonflés et déçus.

Au début, de nombreux fans étaient attristés mais acceptaient ses désirs sortants. Après tout, l’échec du club à constituer une équipe digne de ses talents et la négligence sportive ambitieuse personnifiaient. Il a commencé avec un professionnalisme proportionné, applaudissant les fans et s’acquittant de ses fonctions en Angleterre avec aplomb. C’était jusqu’à sa non-présentation à l’entraînement.

Après un tollé public inévitable, Harry Kane a cherché à clarifier certains des propos flagrants. Il est rentré au Royaume-Uni après ses vacances quelques jours seulement avant de reprendre l’entraînement et était en quarantaine conformément aux protocoles gouvernementaux. Contrairement à la saison, il n’était pas éligible à l’exemption sportive, car son voyage vers et depuis les Bahamas n’était pas destiné à l’accomplissement du sport d’élite.

Mais ces règles étaient connues d’avance. D’autres semblent avoir pris en compte les règles gouvernementales incohérentes, dans le football et dans la vie. Il aurait facilement pu revenir cinq jours avant l’entraînement pour s’assurer de la conformité au Covid.

Actions douteuses

Pour un exemple de la façon dont une telle situation aurait pu être gérée, un court trajet sur le M1 suffirait. Jack Grealish d’Aston Villa est un autre attaquant local qui approche le sommet de sa carrière. Il a finalement été racheté par Manchester City, mais a continué à s’entraîner tout au long des négociations sans tracas.

Les actions de Kane étaient aussi stratégiquement déroutantes qu’enrageantes. Il est difficile de comprendre ce qu’il espère réaliser avec un tel mouvement. Il savait qu’il ne pourrait partir que si Manchester City correspondait à l’évaluation de Tottenham. Jeter les jouets du landau n’a fait qu’encourager Manchester City à s’engager dans des négociations myopes agressives similaires. Dans l’espoir d’obtenir un meilleur accord, il a fait échouer les chances qu’un tel transfert se concrétise.

Au jeu de l’opinion, cela n’a fait que diminuer l’admiration et la confiance. Cela a enlevé une partie de l’éclat de sa capitainerie nationale, de ses initiatives caritatives, de ses campagnes de santé mentale et de son plaidoyer pour l’inclusion LGBT +. Cela peut avoir pour effet de promouvoir un «ralliement autour du drapeau» soutenant les négociations de Levy (sinon pour l’homme lui-même).

Que se passe-t-il ensuite ?

Il est agréable de noter que Kane a finalement repris ses esprits. Mais l’avenir est un autre pays, et savoir que Kane reste pour l’instant ne garantit pas une répétition de la situation dans les mois à venir.

Manchester City n’a toujours pas d’attaquant et il y a de plus en plus de chances qu’il en trouve un la semaine prochaine. La première moitié de la saison pourrait exposer davantage leurs limites talismaniques, laissant Pep Guardiola revenir sur le marché des transferts.

Les fondamentaux sont les mêmes. Tottenham n’est pas en mesure de garantir des trophées et un football européen d’élite, malgré le début impressionnant de Santo. Si les clubs viennent renifler, Kane doit s’assurer qu’il gère la situation beaucoup mieux qu’il ne l’a fait cette fois.

Quitter un club à la recherche d’une herbe plus verte et de plus/n’importe quel trophée n’est pas un acte de trahison. Teddy Sheringham MBE est revenu aux Spurs après quatre saisons, un triplé et trois médailles en Premier League avec Manchester United. Gareth Bale, quoi que l’on pense de ses performances la saison dernière, a été accueilli avec extase et jubilation par les fans. Celles-ci sont malgré les deux acteurs clarifiant parfaitement leurs envies de pâturages inédits.

Enterrer d’autres rumeurs pour l’instant est un développement bienvenu. Ce serait vraiment dommage pour un homme qui a tout donné au club pendant tant d’années de partir dans des circonstances aussi acrimonieuses. Les fans de Tottenham espèrent que le séjour de Kane sera permanent, plutôt qu’une aberration temporaire.

