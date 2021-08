Quel bilan partagent José Altuve et Roberto Clemente dans les Ligues majeures ?

Il est intéressant de savoir que part d’enregistrement le vénézuélien José Altuve et le portoricain Roberto Clément dans la MLB.

En effet le petit géant des Astros et l’éternelle Comète de Caroline partager une enregistrer Dans Grandes ligues, avec Rod Carew et Vladimir Guerrero Sr., pour être les seuls joueurs nés en Amérique latine à avoir plus de 200 saisons à succès dans le MLB avec 4 chacun.

Miguel Tejada est un autre joueur né en Amérique latine qui a failli égaler le record, mais est resté en 3 saisons de 200 coups sûrs dans les majors.

Le tableau des saisons avec 200 ou plus insaisissables dans le Big Show, se résume comme suit pour les joueurs nés sur le territoire latino-américain :

Roberto Clément (Porto Rico): 4

José Altuve (Venezuela) : 4 Rod Carew (Panama) : 4 Vladimir Guerrero (République dominicaine) : 4 Miguel Tejada (République dominicaine) : 3.

Né en Amérique latine avec plus de saisons de 200 hits ou plus : Roberto Clemente : 4 🇵🇷

Rod Carew: 4 🇵🇦

Vladimir Guerrero : 4 🇩🇴

José Altuve : 4 🇻🇪

Miguel Tejada : 3 🇩🇴 Tu le savais? pic.twitter.com/EIoqg6mcVI – BeisbolPlay (@beisbolplaycom) 29 août 2021

Altuve avec ce disque qu’il partage avec Gracieux et les autres chevaux latins comme Guerrero et Carew, montre le genre de frappeur qu’il est, car relier 200 coups sûrs en une saison est très difficile et il est beaucoup plus difficile de le faire 4 fois.

Le Vénézuélien a un grand avantage et c’est qu’il lui reste encore des années en tant que joueur dans les majors, donc s’il enchaîne 200 coups sûrs dans une autre campagne, il serait le premier joueur né en Amérique latine à avoir 5 saisons avec 200 coups sûrs, battre parmi d’autres chevaux au grand Roberto Clément.