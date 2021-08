Quel casque de jeu est fait pour vous ?

Un excellent casque de jeu peut complètement changer votre façon de jouer. Être capable d’entendre correctement votre jeu le rend non seulement plus immersif, mais peut faire la différence entre savoir que vous êtes en difficulté ou non. Mais, il peut être difficile de trouver les meilleurs casques de jeu pour vos besoins.

Il y a beaucoup de choses à considérer avant d’acheter un nouveau casque de jeu. Pour commencer, vous voudrez vous assurer que tout casque que vous envisagez fonctionne correctement avec votre console ou votre ordinateur. Certains casques, par exemple, sont spécialement conçus pour la PlayStation 5 ou la Xbox One, tandis que d’autres fonctionneront avec n’importe quoi.

Vous devrez également vous demander si vous voulez un casque sans fil ou un casque filaire. Traditionnellement, les casques sans fil offraient plus de latence que les casques filaires, mais la technologie sans fil s’est améliorée et ce n’est plus vraiment un problème. Les casques sans fil peuvent cependant être un peu plus chers et vous devrez vous soucier de la durée de vie de la batterie.

Vous devrez également vous demander si un casque de jeu prend en charge des éléments tels que le son surround virtuel, prend en charge Bluetooth pour l’écoute mobile, etc. Et, bien sûr, vous devrez tenir compte de votre budget.

Sans plus tarder, voici les meilleurs casques de jeu du moment.

Meilleur casque de jeu pour PlayStation : SteelSeries Arctis 7P

Avantages: Super design, très confortable, excellente qualité audio, bonne autonomie

Les inconvénients: Pas le meilleur pour la musique

SteelSeries est un leader de l’industrie en matière de casques de jeu depuis des années maintenant. Les SteelSeries Arctis 7P (et 7X) prennent le relais du SteelSeries Arctis 7 classique, ajoutant des fonctionnalités spécifiques à la plate-forme et gardant l’ajustement confortable et la grande qualité audio que les utilisateurs connaissent et aiment.

Bien que le casque soit conçu pour la PlayStation 5, il fonctionne également bien avec la PS4, le PC, la Nintendo Switch et même Android. La seule plate-forme pour laquelle vous ne devriez pas l’acheter est la Xbox – mais nous passerons en revue un modèle spécifique à la Xbox dans la section suivante.

L’Arctis 7P offre un certain nombre de fonctionnalités spécifiques à PlayStation qui améliorent l’expérience globale. Notamment, il est entièrement compatible avec le nouveau Tempest 3D AudioTech de la PlayStation 5. Cela permet de vous offrir une expérience audio plus immersive dans l’ensemble. Le casque offre également une excellente autonomie de 24 heures, le microphone rétractable classique de SteelSeries, et plus encore.

Casque de jeu sans fil SteelSeries Arctis 7P

Meilleur casque de jeu pour Xbox : SteelSeries Arctis 7X

Avantages: Super design, très confortable, excellente qualité audio, bonne autonomie de la batterie

Les inconvénients: Pas le meilleur pour la musique

Vous aimez l’idée du SteelSeries Arctis 7P mais un jeu sur Xbox ? Bonne nouvelle : il existe un modèle Xbox, appelé SteelSeries Arctis 7X. Ce modèle fonctionne en fait avec une tonne de plates-formes, mais pas la PlayStation. Donc, si vous voulez quelque chose qui fonctionne sur une Xbox Series S et X, Xbox One, PC, Nintendo Switch et Android, ce casque pourrait être pour vous.

Le casque offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que l’Arctis 7P. Vous bénéficierez d’une autonomie de 24 heures et du même ajustement confortable. Et, malgré les différentes couleurs, vous obtiendrez le même design général, ce qui est une bonne chose.

SteelSeries Arctis 7X

Meilleur casque gaming sur PC : Razer BlackShark V2 Pro

Avantages: Excellente qualité audio, bonne autonomie, connectivité sans fil

Les inconvénients: Cher

Si vous êtes un joueur sur PC qui veut le meilleur casque de jeu que vous puissiez trouver, alors cela vaut la peine d’envisager le Razer BlackShark V2 Pro. Ce casque de jeu s’appuie sur le déjà impressionnant BlackShark V2, ajoute une connectivité sans fil et a un design impressionnant.

Comme avec n’importe quel casque de jeu, le BlackShark V2 Pro est conçu pour le confort. Le casque offre beaucoup de rembourrage dans les oreillettes et le serre-tête, ce qui est très utile. Le casque se connecte également à votre PC ou console sans fil via un dongle USB 2,4 GHz.

Il y a quelques inconvénients au casque. Notamment, le casque est un peu cher, et un peu plus cher que son homologue filaire. Pourtant, si vous pouvez vous permettre l’argent, cela vaut la peine d’acheter.

Casque de jeu Razer BlackShark V2 Pro pour PC

Meilleur casque gaming filaire : Razer Blackshark V2

Avantages: Excellente qualité audio, ajustement confortable, conception solide

Les inconvénients: Le microphone est seulement bien, câble non amovible

Vous préférez un casque filaire à un casque sans fil ? Dans ce cas, cela vaut la peine de jeter un œil au Razer BlackShark V2. Ce casque offre également un ajustement très confortable et un design solide, en plus d’être relativement abordable, à moins de 100 $.

Le BlackShark V2 est compatible avec tous vos systèmes de jeu préférés, car il se connecte simplement via une connexion de 3,5 mm. Mais cela va encore plus loin, avec une carte son USB qui prend en charge THX Spatial Audio, pour rendre vos jeux encore plus immersifs.

Alors, quels sont les inconvénients du casque ? Eh bien, le microphone n’est pas génial et le câble est fixé au casque, vous ne pouvez donc pas le retirer lorsque vous voyagez ou devez le ranger.

Casque de jeu filaire Razer BlackShark V2

Meilleur casque de jeu à moins de 100 $ : HyperX Cloud Alpha

Avantages: Ajustement bon marché et confortable, excellent design, qualité sonore solide

Les inconvénients: Un peu basique, pas le casque le plus portable

Vous cherchez un excellent casque de jeu avec un budget limité ? HyperX a vraiment accaparé le marché des casques de jeu à petit budget depuis un certain temps déjà, et l’HyperX Cloud Alpha en est un parfait exemple. Le casque n’offre peut-être pas beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, mais il comprend à peu près toutes les bases.

L’HyperX Cloud Alpha est très léger, ce qui le rend plus confortable. Même s’il n’était pas léger, il serait confortable, grâce à la multitude de rembourrages sur les oreillettes et sous le bandeau.

Le casque n’offre pas la qualité audio la plus détaillée qui soit, mais il s’en rapproche assez pour quelque chose dans cette gamme de prix. Et, le microphone n’est pas incroyable, mais encore une fois, dans cette gamme de prix, c’est plus que suffisant.

Casque de jeu HyperX Cloud Alpha Budget

Meilleur casque de jeu à moins de 50 $ : HyperX Cloud Stinger

Avantages: Confortable, excellente qualité audio, compatibilité étendue, bon marché

Les inconvénients: Chunky, basique

Votre budget est encore plus restrictif ? HyperX vous a couvert là aussi. L’HyperX Cloud Stinger est un peu pire que le Cloud Alpha dans presque tous les sens, mais reste un produit incroyable, et de loin le meilleur casque de jeu à moins de 50 $.

Comme les autres casques de jeu HyperX, le Cloud Stinger offre un ajustement confortable et léger. Il contient un peu plus de plastique que les autres et n’est pas aussi haut de gamme, mais ce sont des compromis attendus dans cette gamme de prix. Le casque sonne toujours bien et donnera vie à n’importe quel jeu.

Casque de jeu pas cher HyperX Cloud Stinger