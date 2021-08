Quel choc ! Cet étrange développement va tout changer… ⋆ .

de Michael Snyder, Fin du rêve américain :

Cela peut prendre beaucoup de temps, mais la vérité finit par éclater. De nouvelles informations que le CDC vient de publier vont changer radicalement la façon dont les Américains voient cette pandémie. Jusqu’à présent, la plupart des gens pensaient que les vaccins leur donneraient une immunité permanente et qu’ils pourraient ainsi reprendre une vie normale. Mais maintenant, le CDC dit au public exactement ce que je disais à mes lecteurs il y a un an. Trois nouvelles études ont prouvé que l’immunité au COVID commence à s’estomper assez rapidement, et donc maintenant, les autorités sanitaires vont exhorter tout le monde à sortir et à se faire vacciner cet automne. Bien sûr, l’effet de ce « coup d’appoint » s’estompera également bientôt, et on nous dira donc inévitablement qu’il faudra encore plus de coups à l’avenir.

Dans cet article, je vais partager des informations provenant de « sources grand public de confiance ». Comme vous le verrez, ce que ces « sources grand public de confiance » admettent maintenant est parfaitement cohérent avec ce que j’ai toujours mis en garde mes lecteurs.

Les membres du Congrès ont été parmi les premiers à être vaccinés, et jeudi, nous avons appris que trois sénateurs « entièrement vaccinés » viennent d’être testés positifs pour COVID…

Trois sénateurs ont annoncé jeudi à quelques heures d’intervalle qu’ils avaient été testés positifs pour le coronavirus, bien que chacun soit complètement vacciné. Les sénateurs Roger Wicker (R-Miss.), Angus King (I-Maine) et John Hickenlooper (D-Colo.) ont déclaré qu’ils avaient été testés positifs dans ce qu’on appelle un cas révolutionnaire, lorsque des individus entièrement vaccinés ont été testés positifs pour COVID- 19. Il marque trois cas connus de percée parmi les sénateurs dans les 24 heures.

Bien sûr, cela se produit partout. Dans tout le pays, un grand nombre de personnes « entièrement vaccinées » attrapent le virus.

Cela n’était pas censé se produire, et cela va à l’encontre de tout ce que le peuple américain avait initialement promis.

Maintenant, même le CDC est contraint de modifier ses récits car trois nouvelles études ont montré de manière concluante que toute protection conférée par les vaccins commence à s’estomper assez rapidement…

Trois études publiées mercredi par les Centers for Disease Control and Prevention montrent que la protection contre le coronavirus donnée par les vaccins a diminué au milieu de l’été lorsque la variante delta la plus contagieuse est devenue dominante aux États-Unis.

Pour la plupart des Américains, cela a été une nouvelle choquante.

Mais cela n’aurait dû choquer personne. Depuis le début, nous savons que l’immunité au COVID n’est que temporaire.

J’ai écrit ce qui suit le 13 août 2020, soit plusieurs mois avant même le début de la campagne de vaccination…

Mais il devient clair qu’un vaccin ne mettra pas fin à cette pandémie. Dans un article précédent, j’ai évoqué le fait que trois études scientifiques distinctes menées dans trois pays différents ont toutes montré que les anticorps COVID-19 disparaissent très, très rapidement. Ainsi, même si un vaccin contre le COVID-19 pouvait être développé de manière sûre, et même s’il produisait des anticorps, et même si ces anticorps étaient suffisants pour conférer une immunité, cette immunité serait probablement au mieux très, très temporaire.

Depuis le début, nous savions que l’immunité était temporaire, et maintenant, un grand nombre de personnes « complètement vaccinées » tombent malades quelques mois seulement après avoir été vaccinées.

Mais au lieu de se concentrer sur d’autres traitements qui ont été très efficaces ailleurs dans le monde, l’administration Biden nous dit qu’une troisième série de coups est la réponse…

Les données de ces études ont persuadé l’administration Biden d’élaborer un plan de doses supplémentaires pour renforcer le système immunitaire des personnes vaccinées des mois plus tôt. L’administration Biden commencera à offrir des injections de rappel contre les coronavirus aux adultes entièrement vaccinés qui ont reçu les injections Pfizer-BioNTech et Moderna la semaine du 20 septembre, ont annoncé mercredi de hauts responsables de la santé, après avoir conclu qu’une troisième injection était nécessaire pour lutter contre le déclin de l’immunité.

L’année prochaine, on dira probablement aux gens de sortir et de se faire une quatrième injection, puis des mois plus tard, ce sera une cinquième injection et ainsi de suite.

Mais à ce stade, même les médias grand public admettent que tous ces coups ne mettront pas fin à cette pandémie…

