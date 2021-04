Quel club de football anglais a remporté le plus de trophées? Liverpool AU-DESSUS de Manchester United après avoir remporté la Premier League la saison dernière

L’incroyable ère de succès de Manchester City s’est poursuivie dimanche en remportant la finale de la Coupe Carabao contre Tottenham.

La tête tardive d’Aymeric Laporte était le seul but du match, malgré la domination de City, et est le huitième triomphe en Coupe de la Ligue dans l’histoire du club.

Quatre coupes Carabao consécutives pour City, qui peut remporter deux autres trophées cette saison

Cela les place également au-dessus d’Aston Villa dans la table des trophées car c’est leur 21e, tandis que Chelsea est maintenant dans leur ligne de mire après avoir remporté 24.

Il y a eu beaucoup de changements dans le tableau récemment avec la victoire de Liverpool au titre de Premier League qui les place devant Manchester United après avoir amassé 43 trophées.

La rivalité entre les Reds et les Red Devils remonte à loin alors qu’ils se battent pour devenir le club le plus décoré d’Angleterre.

Les hommes de Jurgen Klopp ont terminé leur hoodoo de 30 ans pour être sacrés champions de Premier League la saison dernière, mais ils ne gagneront rien cette saison, tandis que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer pourrait prétendre à la Ligue Europa.

Jurgen Klopp a conduit Liverpool à son premier triomphe au titre en trois décennies

Ce succès de trophée signifierait que United pourrait prétendre être le club le plus chargé en trophées du football anglais.

Ci-dessous, vous pouvez voir les équipes les plus réussies, avec au moins un titre de champion de l’histoire anglaise à leur nom, classées selon les honneurs majeurs qu’elles ont réclamés.

* Équipes incluses dans le classement uniquement si elles ont remporté au moins un titre de champion. Les grands honneurs comptaient comme des compétitions d’une saison (Charity / Community Shield et Super Coupe de l’UEFA non inclus), et aucune compétition unique ne comptait pour le total. Les trophées européens comprennent: Coupe d’Europe / Ligue des champions, Coupe des vainqueurs de coupe, Coupe UEFA / Ligue Europa et Coupe des foires inter-villes. Seuls les titres de ligue de haut vol sont comptés comme des honneurs majeurs.

= 18. Leicester City – Quatre trophées – Ligue x1, Coupe de la Ligue x3

Leicester a remporté la Premier League avec un style sensationnel lors de la saison 2015/16 Les bookmakers prédisent à quoi ressemblera le tableau de la Premier League la saison prochaine = 18. Portsmouth – Quatre trophées – Ligue x2, FA Cup x2

Le dernier grand triomphe de Portsmouth les a vus soulever la FA Cup en 2008 = 18 – Preston North End – Quatre trophées – Ligue x2, FA Cup x2

Preston a remporté la FA Cup pour la dernière fois en 1938 17. Sheffield United – Cinq trophées – Ligue x1, FA Cup x4

Sheffield United est à trois trophées de ses rivaux locaux Sheffield Wednesday = 15. West Brom – Sept trophées – Ligue x1, Coupe de la Ligue x1, Coupe FA x5

West Brom avec la FA Cup en 1968 après avoir battu Everton à Wembley = 15. Leeds United – Sept trophées – League x3, FA Cup x1, League Cup x1, Inter-Cities Fairs Cup x2

Leeds a remporté le dernier championnat de première division de l’histoire en 1992 avant la création de la Premier League = 13. Sheffield Wednesday – Huit trophées – Ligue x4, FA Cup x3, Coupe de la Ligue x1

Le dernier succès majeur de Sheffield Wednesday remonte à 1935, lors de la dernière victoire de la FA Cup = 13. Sunderland – Huit trophées – Ligue x6, FA Cup x2

Sunderland a battu Leeds lors de la finale de la FA Cup 1973 dans ce qui reste l’un des gros chocs de la FA Cup = 11. Nottingham Forest – Neuf trophées – Ligue x1, FA Cup x2, Coupe de la Ligue x4, Coupe d’Europe x2

Trevor Francis a marqué le but de la victoire lors du premier triomphe européen de Forest en 1979 = 11. Wolverhampton Wanderers – Neuf trophées – Ligue x3, FA Cup x4, Coupe de la Ligue x2

Le dernier triomphe des Wolves en FA Cup remonte à 1960 10. Blackburn Rovers – Dix trophées – League x3, League Cup x1, FA Cup x6

Blackburn a remporté la Premier League lors de la saison 1994/95 9. Newcastle United – 11 trophées – League x4, FA Cup x6, Inter-Cities Fairs Cup x1

Newcastle a connu le dernier succès en FA Cup en 1955 8. Everton – 15 trophées – League x9, FA Cup x5, European Cup Winners ‘Cup x1

Everton a battu Manchester United lors de la finale de la FA Cup 1995 – le dernier grand honneur des Toffees 7. Tottenham Hotspur – 17 trophées majeurs – Ligue x2, FA Cup x8, Coupe de la Ligue x4, Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe x1, Coupe UEFA x2

Le dernier honneur de Tottenham leur a permis de remporter la Coupe de la Ligue en 2008 – avec Man City qui les a empêchés de mettre fin à ce hoodoo de 13 ans dans la même compétition le 25 avril 6. Aston Villa – 20 trophées – League x7, FA Cup x7, League Coupe x5, Coupe d’Europe x1

Aston Villa a remporté la Coupe d’Europe en 1982 en battant le Bayern Munich 5. Manchester City – 21 trophées – Ligue x6, FA Cup x6, Coupe de la Ligue x8, Coupe des vainqueurs de coupe d’Europe x1

Manchester City a remporté trois trophées lors de la saison 2018/19 4. Chelsea – 24 trophées – Ligue x6, FA Cup x8, Coupe de la Ligue x5, Coupe d’Europe x1, Coupe des vainqueurs de coupe x2, Coupe UEFA / Ligue Europa x2

Chelsea a ajouté la Ligue Europa à son impressionnante collection de trophées 3. Arsenal – 31 trophées – League x13, FA Cup x14, League Cup x2, Inter-Cities Fairs Cup x1, European Cup Winners ‘Cup x1

.

Arsenal a remporté un record de la 14e FA Cup en août 2020 après avoir battu son rival londonien Chelsea à Wembley 2. Manchester United – 42 trophées – League x20, FA Cup x12, League Cup x5, European Cup x3, Cup Winners ‘Cup x1, UEFA Cup / Europa Ligue x1

. – .

Sir Alex Ferguson a contribué à faire de United le plus grand club de football anglais, mais ils ont du mal depuis sa retraite en 2013 1. Liverpool – 43 trophées – Ligue x19, Coupe de la Ligue x8, FA Cup x7, Coupe d’Europe x6, Coupe UEFA / Ligue Europa x3

.

Liverpool a amassé un incroyable record de club de 99 points la saison dernière alors qu’ils mettaient fin à une longue attente pour un titre de champion