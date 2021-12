Quel club de Premier League a dépensé le plus en transferts en 2021 ? Arsenal mène Manchester United en éclaboussant d’argent, Liverpool garde le cap tandis que Chelsea fait des bénéfices

Le football a été laissé dans un état réel en raison de la pandémie de Covid-19 en cours, provoquant des difficultés financières pour les clubs du monde entier.

Cependant, grâce à la nature lucrative de la Premier League, les 20 clubs impliqués n’ont pas eu trop à s’inquiéter en 2021 en matière de dépenses.

GETTY

L’équipe d’Arteta a dépensé une somme énorme au cours de 2021

Alors que les clubs de l’EFL et de l’étranger ont travaillé sans relâche pour dépenser des sommes minimes sur le marché des transferts, de nombreux clubs de haut niveau ne se sont certainement pas retenus.

2021 a commencé avec la fenêtre de transfert de janvier avant que les clubs ne profitent d’un été complet de dépenses, mais qui sont les plus gros et les plus petits dépensiers de la ligue ?

En tête de liste de loin se trouve Arsenal.

Les Gunners ont fait d’énormes signatures au cours de cette année, notamment Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale et Takehiro Tomiyasu.

Manchester United est le prochain sur la liste avec une dépense nette estimée à 100 millions de livres sterling après avoir conclu des accords pour signer Jadon Sancho, Raphael Varane et bien sûr Cristiano Ronaldo avec des dépenses minimales.

GETTY

Sancho à Manchester United était l’un des plus gros contrats de l’été

Les rivaux de Manchester City ont dépensé 100 millions de livres sterling pour Jack Grealish, mais avec Angelio, Jack Harrison et Lukas Nmecha vendus pour environ 35 millions de livres sterling, cela a permis de garantir que leurs dépenses nettes ne sont pas les plus importantes de la ligue.

Crystal Palace, West Ham, Leicester et Leeds ont tous dépensé des sommes importantes en 2021, tout comme Brentford, Tottenham et Newcastle qui ont tous des dépenses nettes supérieures à 25 millions de livres sterling.

À l’opposé, six équipes ont enregistré des dépenses nettes négatives au cours de cette année, ce qui signifie qu’elles ont réalisé un profit sur le marché des transferts.

Jack Grealish a rejoint Man City pour 100 millions de livres sterling cet été

Les loups, Brighton et Everton entrent tous dans cette catégorie grâce à leurs dépenses frugales, tandis que l’ajout de Romelu Lukaku à Chelsea a été annulé par les ventes lucratives de joueurs tels que Tammy Abraham, Kurt Zouma, Fikayo Tomori et Davide Zappacosta.

Les meilleurs dépensiers nets de la Premier League, cependant, sont Southampton et Aston Villa.

Tout en renforçant tous deux leurs équipes, les ventes respectives de Danny Ings et Grealish ont largement couvert leur activité sur le marché des transferts.

Dépenses nettes estimées en 2021 (une valeur négative signifie un bénéfice net)

Arsenal – 121 millions de livres sterling

Manchester United – 100 millions de livres sterling

Manchester City – 71 millions de livres sterling

Palais de cristal – 66 millions de livres sterling

West Ham – 63 millions de livres sterling

Leicester City – 57 millions de livres sterling

Leeds United – 53 millions de livres sterling

Brentford -34 millions de livres sterling

Tottenham – 31 millions de livres sterling

Newcastle United – 26 millions de livres sterling

Norwich City – 25 millions de livres sterling

Burnley – 20 millions de livres sterling

Liverpool – 11 millions de livres sterling

Watford – 4 millions de livres sterling

Chelsea – -2 millions de livres sterling

Loups – -4 millions de livres sterling

Brighton – -5 millions de livres sterling

Everton – – 5 millions de livres sterling

Southampton – -19 millions de livres sterling

Villa Aston – -19 millions de livres sterling