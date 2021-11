Quel cône ? La Fed ajoute 126 milliards de dollars en novembre

par Peter Schiff, Schiff Gold :

La Fed a ajouté 82 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et 65 milliards de dollars de bons du Trésor tout en permettant à 22 milliards de dollars d’accords de pension de sortir du bilan. Le gain net est de 126 milliards de dollars au cours du mois où le « cône » devait commencer.

L’achat du pilote automatique de la Fed vise environ 120 milliards de dollars d’achats mensuels divisés par 40 milliards de dollars en MBS et 80 milliards de dollars en bons du Trésor américain. L’objectif affiché est de diminuer les achats de 10 G$ par mois en Treasuries et de 5 G$ par mois en MBS. Cela signifie que la Fed aurait dû acheter environ 70 milliards de dollars de bons du Trésor et 35 milliards de dollars de MBS. Sur la base des dernières données, la Fed est en avance sur le calendrier des bons du Trésor mais a raté la marque sur les MBS de plus de 100%.

Pour être juste, les données hebdomadaires sur les MBS sont un peu plus sporadiques (voir la figure 5 ci-dessous). L’échéancier des MBS est volumineux et intervient une fois par mois. Ce mois-ci, il n’y a pas eu de gros roll-off de MBS, ce qui a causé un si grand écart. Cela étant dit, étant donné à quel point la Fed a rendu public le début de « The Taper », il semble étrange qu’ils n’aient pas été plus précis dans leur ciblage. Peut-être que le mois prochain montre une baisse plus importante des achats.

Figure : 1 variation mensuelle par instrument

Comme indiqué le mois dernier, la Fed n’a pas atteint l’objectif de 120 milliards de dollars pendant trois mois consécutifs. Les taux d’intérêt avaient augmenté pendant toute la période pendant laquelle la Fed avait été sous-pondérée dans les achats. Alors que quelques milliards n’auraient pas d’impact sur les taux d’intérêt sur le marché du Trésor de plusieurs billions de dollars, on pourrait affirmer que le marché lisait l’appétit de la Fed pour les obligations et réagissait en conséquence.

Ce mois-ci a vu une autre augmentation importante des taux d’intérêt. Encore une fois, il n’y a aucun moyen que cela soit attribuable à la baisse des achats du Trésor de 15 milliards de dollars par la Fed, mais il est tout à fait possible que le marché réagisse au retrait du plus gros acheteur du marché.

Les données n’ont pas encore été mises à jour pour refléter la baisse massive des taux d’intérêt enregistrée vendredi. Les taux sont revenus à leur niveau du 24 septembre en une seule séance de bourse. Cela peut être attribuable aux craintes associées à une nouvelle variante de Covid. Par conséquent, le graphique ci-dessous reflète avec précision les prix du marché compte tenu des circonstances imposées par les activités de la Fed et non de l’incertitude du marché due à Covid.

Figure : 2 Taux d’intérêt sur toutes les échéances

Le tableau ci-dessous présente la répartition des avoirs par instrument et l’évolution d’une période à l’autre, comme indiqué. Les principaux plats à emporter :

La Fed a ajouté beaucoup plus de dettes à 10 ans et plus et à moins d’un an que la moyenne sur 12 mois. La moyenne annuelle sur 1 an est de 5 milliards de dollars par mois contre 16 milliards de dollars ajouté le mois dernier. ajouté le mois dernier 1 à 5 ans et 5 à 10 ans ont vu les mouvements inverses la moyenne annuelle de 1 à 5 ans est de 35 milliards de dollars par mois, mais seulement 16 milliards de dollars ont été ajoutés la moyenne annuelle de 5 à 10 ans est de 15 milliards de dollars par mois, mais seulement 2,5 milliards de dollars était ajouté

Figure : 3 Répartition du bilan

Il est difficile de savoir comment la Fed détermine quoi acheter chaque mois. Il vise généralement le centre de la courbe des rendements sur la dette de 2 à 10 ans, mais a décidé d’opter pour les queues en novembre. Cela peut-il expliquer la remontée massive des taux en novembre ? Encore une fois, peut-être, si le marché suit et répond à ces données. Si la Fed a un impact plus direct sur les taux, alors c’est un très mauvais signe de ce que le marché peut supporter.

Si les craintes concernant la nouvelle souche Covid sont exagérées et que les taux recommencent à grimper la semaine prochaine, la Fed et le Trésor sont tous deux en difficulté. Comme illustré dans l’analyse de la dette, chaque augmentation de 0,25 % sur les bons coûte au Trésor 10 milliards de dollars dans les 6 mois, mais augmentera le coût des billets de 31,6 milliards de dollars une fois qu’il aura parcouru la courbe de maturité (échéance moyenne de 3,4 ans). Cela signifie qu’une augmentation de 1 % des taux coûte au Trésor 200 milliards de dollars supplémentaires par an une fois le prix fixé.

Imaginez un instant que la Fed combat l’inflation et augmente ses taux de 5%. Une estimation prudente compte tenu de l’IPC actuel de 6 %. Le résultat serait 1 T de dollars de plus en paiements d’intérêts par an ! Ce n’est tout simplement pas possible.

La Fed ne peut pas lutter contre l’inflation, et si « The Taper » fait monter les taux, ce qui semble se produire, alors le jeu est terminé.

