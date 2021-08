Quel couple de Vampire Diaries était totalement fou ? Julie Plec a des pensées

Avec la fin de The Originals, avec Klaus et Elijah se sacrifiant, les fans ne pourront jamais voir Klaroline se réunir, du moins dans le monde humain. Bien que Caroline n’ait pas encore officiellement fait son apparition dans Legacies, j’espère que nous la verrons un jour revenir à Mystic Falls et qu’elle et ses fans pourraient peut-être obtenir la fermeture dont ils avaient besoin pour mettre fin au chapitre Klaus et Caroline une fois pour toutes. Bien que l’histoire d’amour de Klaroline ait pris fin il y a longtemps, elle continue de vivre dans Legacies, comme une grande partie de l’univers TVD. Les personnages sont connus pour revenir à la vie auparavant, il est peut-être possible que Klaus revienne et que lui et Caroline puissent avoir une dernière danse (non foutue) ensemble.