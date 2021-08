Quel effet les NFT auront-ils sur l’industrie du jeu ? Crypto nouveaux médias

L’industrie du jeu vaut plus de 180 milliards de dollars – et ce géant connaît une croissance rapide, sans aucun signe de ralentissement. Au fur et à mesure que l’industrie du jeu se développe, elle est également l’un des premiers à adopter de nombreuses nouvelles technologies, de la VR et de la RA aux écrans incurvés et aux derniers GPU. L’industrie du jeu est également l’un des premiers à adopter les NFT, ou jetons non fongibles.

Les NFT sont des actifs numériques uniques qui représentent des objets de collection, des actifs métavers, des skins, des œuvres d’art et bien plus encore. Ce sont tous des éléments courants dans les jeux, c’est pourquoi les NFT ont récemment pris leur envol dans les jeux en tant que « actifs dans le jeu ». Ces actifs peuvent avoir une valeur réelle, fournir des droits de propriété numérique, être utilisés pour créer des économies « jouer et gagner » et aider les développeurs à gagner plus d’argent, ce qui aboutit finalement à des jeux meilleurs et plus équitables.

L’industrie du jeu est un foyer d’expérimentation.

Les développeurs de jeux sont les premiers à adopter les nouvelles technologies et ils expérimentent toujours de nouvelles mécaniques de jeu, interfaces utilisateur et moyens de monétiser leurs jeux. Les développeurs sont particulièrement désireux de tester des mécanismes de jeu pouvant être construits sur des NFT.

Ces actifs dans le jeu peuvent servir de biens virtuels ou de devises premium, comme des skins dans Fortnite. Les développeurs peuvent créer des jetons non fongibles qui représentent des objets uniques dans le jeu qui peuvent être collectés, échangés ou vendus aux enchères pour de l’argent réel. Ces NFT dans le jeu ont été vendus pour des millions de dollars, comme le NFT de piste de Formule 1, vendu pour un incroyable 3 millions de dollars.

Les NFT ont le potentiel d’améliorer radicalement l’expérience de jeu en donnant aux joueurs plus de contrôle sur leurs actifs numériques, en facilitant l’achat et la vente de ces actifs avec d’autres joueurs et en offrant aux développeurs une source de revenus supplémentaire grâce aux transactions dans le jeu.

Au cours des dernières années, nous avons vu l’émergence de jeux « jouer et gagner ». Ces jeux sont conçus autour d’une économie de joueur où les joueurs gagnent des jetons en accomplissant des activités.

Ces NFT peuvent ensuite être utilisés dans l’écosystème du jeu en tant que monnaie ou biens virtuels premium. La valeur de ces devises a été augmentée par la demande des joueurs à la recherche d’objets plus rares et d’opportunités de gagner de l’argent en échangeant ces actifs dans le jeu.

Ces actifs dans le jeu peuvent inclure des skins rares pour vos avatars, des objets spéciaux dans un jeu RPG, des jetons que vous gagnez en accomplissant des quêtes dans un MMO, ou même des parcelles complètes de terrain virtuel que vous pouvez acheter et gérer au sein de notre plate-forme. Les possibilités de monétisation des jeux via les NFT sont pratiquement illimitées.

Il existe déjà au moins 20 de ces types de jeux, construits principalement sur la blockchain Ethereum. Par exemple, Axie Infinity est un jeu vidéo basé sur NFT développé par le studio vietnamien Sky Mavis, avec plus de 40 millions de dollars de ventes. Dans cet univers numérique pour animaux de compagnie, les joueurs peuvent combattre, élever et échanger des créatures fantastiques appelées Axies.

Alors que les jolies créatures numériques rappellent les Cryptokitties, Axie Infinity a l’avantage d’avoir un vrai gameplay, y compris des quêtes quotidiennes et d’autres fonctionnalités interactives.

Une autre façon dont les NFT auront un impact sur les jeux est de donner aux joueurs plus de contrôle sur leurs actifs numériques. Si un joueur possède un NFT d’un objet virtuel qu’il a conçu, ou même s’il a acheté un skin pour un jeu, il peut être sûr que cet actif lui appartient pour toujours.

C’est quelque chose que l’industrie a vu avec l’émergence de NFT comme CryptoKitties, où les joueurs ont un contrôle total sur leurs actifs virtuels, car ils sont immuables et stockés pour toujours sur la blockchain. Dans Next Earth, les utilisateurs peuvent acheter des NFT terrestres virtuels correspondant directement à une carte de la Terre. Contrairement à la propriété physique, les droits de propriété numérique de l’utilisateur deviennent immuables et décentralisés.

Dans les années 2010, les loot boxes ont décollé en tant que biens virtuels premium dans les jeux en ligne. Les boîtes à butin sont essentiellement des objets virtuels aléatoires qui peuvent être achetés avec de l’argent réel et contiennent des objets rares ou exclusifs.

Les régulateurs font pression contre les loot boxes et les sénateurs américains ont tenté de les interdire. De plus, les loot boxes sont entièrement interdites en Belgique, les régulateurs en Australie, au Brésil, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays espérant emboîter le pas.

Imaginez dépenser de l’argent pour un jeu que vous aimez, pour soutenir les développeurs et la communauté, uniquement pour qu’une autorité centralisée vous enlève tout. C’est ce qui est à risque avec les actifs virtuels traditionnels.

En conséquence, l’industrie du jeu pourrait être l’un des premiers à adopter les NFT, et beaucoup sont impatients de voir comment cela se déroulera. Ces implémentations d’économies dans le jeu sont encore très expérimentales et il nous faudra plus de temps pour bien comprendre leur impact sur le gameplay. Cependant, en cas de succès, nous pourrions voir davantage de développeurs adopter les NFT dans leurs propres jeux.